Sarri al Chelsea?/ Calciomercato Napoli, Abramovich stregato dal tecnico italiano

Maurizio Sarri, allenatore del Napoli - LaPresse

Maurizio Sarri potrebbe lasciare l’Italia durante il calciomercato della prossima estate. Il tecnico del Napoli ha un sacco di estimatori oltre i confini, a cominciare dal patron del Chelsea, Roman Abramovich. Stamattina La Gazzetta dello Sport riserva ampio spazio alla notizia, sottolineando come il numero uno dei Blues sia rimasto letteralmente stregato dal Napoli e dal suo gioco, in particolare durante il doppio confronto con il Manchester City di Champions League. Nonostante Antonio Conte abbia ancora un ricco contratto fino al 30 giugno del 2019, il magnate russo vorrebbe portare fin da subito Sarri allo Stamford Bridge, ormai stufo del gioco del salentino. Un’idea che sta divenendo qualcosa di concreto, al punto che anche a Castel Volturno non la scartano.

LA CLAUSOLA DA 8 MILIONI

A complicare i piani del Napoli è la famosa clausola rescissoria da 8 milioni di euro, che permette ad ogni società di assicurarsi Sarri senza prima interpellare la dirigenza partenopea. Il tecnico toscano, dal canto suo, rimane concentrato sul campionato in corso ma sarebbe voglioso di vivere un’esperienza all’estero, soprattutto in un club come il Chelsea, ricchissimo e pronto a soddisfare praticamente ogni sua esigenza di mercato, tutt’altro andazzo rispetto a quanto si è visto in Campania nelle ultime stagioni. Non va poi sottovalutato l’aspetto economico, visto che Conte percepisce circa 11 milioni di euro netti annui a Londra, e Sarri potrebbe più o meno sfiorare quelle cifre, ottenendo un guadagno impensabile in Serie A. Insomma, tutto spinge verso il matrimonio fra il Chelsea e Sarri: non ci resta che attendere la prossima estate.

