Slovenia Italia/ Calcio a 5: streaming video e diretta tv, orario, risultato live (Europei)

Diretta Slovenia Italia streaming video e tv, orario, risultato live, partita decisiva per gli azzurri nel girone A degli Europei di calcio a 5 a Lubiana (oggi 3 febbraio)

03 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Slovenia Italia - LaPresse

Slovenia Italia di calcio a 5, diretta dagli arbitri Juan Gallardo (Spagna), Alejandro Martinez Flores (Spagna) e Cedric Pellissier (Francia), si gioca questa sera, sabato 3 febbraio alle ore 20.45. Sarà la terza e ultima partita del girone A degli Europei di calcio a 5 2018 in corso di svolgimento proprio in Slovenia e per la precisione all’Arena Stozice della capitale Lubiana, dove dunque stasera l’Italia affronterà i padroni di casa in una partita che sarà decisiva, dal momento che sia l’Italia sia la Slovenia hanno già giocato contro la Serbia ed entrambe le partite sono finite in parità, 2-2 per gli sloveni e 1-1 per gli azzurri.

Di conseguenza nella classifica del girone guida proprio la Serbia con 2 punti, ma senza più partite da disputare, seguita da Slovenia e Italia che hanno un punto a testa. Ricordato che passano il turno le prime due di ogni girone, ecco che chi vincerà stasera avanzerà da prima del girone (che incrocia la seconda del gruppo B) mentre chi perde sarà eliminato. Molto più complicata la situazione in caso di pareggio, che manderebbe tutte le squadre a quota 2 punti: conteranno a quel punto il numero di gol segnati e in caso di ulteriore parità - dal momento che tutte avrebbero pareggiato tutte le partite - l’unica altra possibile discriminante sarà il numero di cartellini, che escluderà la squadra più scorretta.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA PARTITA DEGLI EUROPEI DI CALCIO A 5

Slovenia Italia sarà visibile in diretta tv su Fox Sports, che ha acquistato i diritti per trasmettere in esclusiva tutti gli Europei di calcio a 5, con particolare evidenza naturalmente per le partite degli azzurri. Sul canale numero 204 della piattaforma satellitare Sky si potrà assistere a più di 50 ore live di programmazione tra match in diretta e studi pre e post partita. Per le interviste con i protagonisti ci sarà un inviato, Roberto Marchesi, che seguirà la manifestazione dalla Slovenia. I telecronisti saranno Gabriele Giustiniani, Riccardo Mancini, Dario Mastroianni e l’esperto del calcio a 5 Marco Calabresi. Due i conduttori dallo studio, Giulia Mizzoni e Marco Russo. Infine, i sei commentatori tecnici saranno Dario Marcolin, Alessio Musti, Massimiliano Bellarte, Antonio Ricci, Daniele Sau e Adriano Foglia. Infine, per chi non potesse mettersi davanti a un televisore, ricordiamo la possibilità della diretta streaming video tramite l'applicazione Sky Go.

SLOVENIA ITALIA: COSI’ GLI AZZURRI AL DEBUTTO

L’Europeo 2018 di calcio a 5 è dunque cominciato per l’Italia con il pareggio di giovedì sera per 1-1 contro la Serbia. Una partita nella quale gli azzurri del c.t. Roberto Menichelli hanno cominciato piuttosto male, tanto che le prime occasioni sono state tutte per la Serbia. Con il passare dei minuti però l’Italia ha preso il sopravvento, costruendo diverse occasioni per passare in vantaggio: il gol del serbo Dragan Tomic dunque è giunto come una vera e propria doccia gelata per gli azzurri al minuto 29’24”. Situazioni del genere, subendo gol nel proprio momento migliore, sono spesso molto complicate da gestire: per fortuna la rete del pareggio è arrivata nel giro di poco più di due minuti, per la precisione era il minuto 31’42” quando Massimo De Luca ha ristabilito la parità che nel finale della partita non è più cambiata. Di conseguenza tutto è ancora in bilico: la partita di oggi è di fatto già una sorta di ottavo di finale, anticipo della fase ad eliminazione diretta che comincerà dai quarti.

