Teramo-Pordenone/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

03 febbraio 2018 Fabio Belli

Il Teramo ospita il Pordenone (foto LaPresse)

Teramo-Pordenone, diretta dall'arbitro Davide Curti sabato 3 febbraio 2018 alle ore 16.30, sarà una delle sfide del programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone B. Dopo la cavalcata in Coppa Italia e l’emozione dell’ottavo di finale di Coppa Italia perso contro l’Inter a San Siro solamente ai calci di rigore, il Pordenone non è più riuscito a vincere in campionato, scendendo fino al nono posto in classifica. Il 2018 per i Ramarri è partito con un pareggio a reti bianche contro il Fano ultimo in classifica, mentre l’ultimo match interno contro il Bassano è terminato uno a uno con gol di Diop per gli ospiti e pareggio di Formiconi per i neroverdi. Il Teramo dopo essersi fatto sorprendere in casa contro il Vicenza, ha pareggiato uno a uno a Ravenna nell’ultimo turno di campionato. Abruzzesi sempre in zona play out, agganciati a quota ventidue punti dal Santarcangelo. La classifica però è corta e il Pordenone con un nuovo passo falso vedrebbe complicarsi di molto il suo cammino nel girone B di Serie C.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Teramo Pordenone non sarà disponibile in diretta tv sui canali free o pay ma esclusivamente in diretta streaming video via internet, per tutti gli abbonati e per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI TERAMO PORDENONE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo presso lo stadio Bonolis. Teramo padrone di casa schierato con Calore in porta, Caidi sulla corsia laterale difensiva di destra e Pietrantonio sulla fascia sinistra, mentre Speranza e Sales si muoveranno come centrali della retroguardia. Tris di centrocampo con Ilari, De Grazia e Amadio schierati dal primo minuto, in attacco toccherà invece a Terracino, Varas e Fratangelo nel tridente. Risponderà il Pordenone con Perilli tra i pali, Formiconi e Nunzella sulle fasce laterali in difesa, rispettivamente a destra e a sinistra, mentre Stefani e Bassoli saranno i due difensori centrali. I tre centrocampisti titolari saranno Zammarini, Burrai e Misuraca, Bombagi si muoverà invece da trequartista alle spalle di Nocciolini e Magnaghi nel tandem offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

I due moduli a confronto saranno il 4-3-3 per il Teramo ed il 4-3-1-2 per il Pordenone. Nel match d’andata di questo campionato in casa dei friulani, i ramarri si sono imposti con un quattro a due segnato da una doppietta di Danza e dalle reti di Gerardi e Miguel Angel, con gli abruzzesi che hanno solo accorciato le distanze con Ilari e un rigore di Barbuti. Il Teramo ha invece vinto l’ultimo precedente casalingo contro il Pordenone, due a zero il 22 febbraio 2017 con gol di Barbuti e autorete di Semenzato.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote che sono state proposte dall'agenzia di scommesse sportive Snai circa il risultato finale di questa partita fra Teramo e Pordenone: il segno 1 è proposto a 2,45 volte la posta in palio; la quota per il segno X è invece di 3,00, infine una vittoria degli ospiti (segno 2) pagherebbe 2,75 volte la posta che gli scommettitori vorranno giocare.

