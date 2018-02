Venezia Bari/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Venezia-Bari info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo oggi per la Serie B allo stadio Pier Luigi Penzo

Venezia, l'estremo difensore lagunare Audero (LaPresse)

Venezia-Bari, in programma questo sabato allo stadio Pier Luigi Penzo (ore 15) e diretta dall'arbitro Chiffi, è uno degli incroci più interessanti del programma di gare della 24esima giornata (la terza nel girone di ritorno) della Serie B e vedrà di fronte quelle che, almeno sulla carta, in estate erano indicate tra le formazioni papabili per una possibile promozione diretta in A, o quantomeno per agguantare un posto utile per i play-off. Le compagini allenate da Filippo Inzaghi e da Fabio Grosso, nonostante alti e bassi troppo frequenti, stanno conducendo un campionato di testa e al momento si trovano rispettivamente all’ottavo e settimo posto, ma con distanze abbastanza esigue non solo dalla zona-promozione ma pure dalla stessa vetta. Motivo per cui lo scontro diretto di questo weekend dirà molto di più sul loro reale valore.

Infatti, Venezia e Bari hanno racimolato fino ad ora 32 e 35 punti in 23 gare, con i pugliesi che precedono i lagunari di tre lunghezze: dunque la sfida tra due ex campioni del mondo quali Inzaghi e Grosso vivrà anche di un altro importante tema, vale a dire il possibile aggancio dei veneti neopromossi a danno dei pugliesi che, dopo un avvio sprint, si sono un po’ spenti e stanno facendo rivivere agli aficionados biancorossi gli incubi delle ultime stagioni, coi “galletti” sgonfiatisi sul più bello e incapaci di salire sul treno per la Serie A. Se il Bari infatti lamenta 5 lunghezze di disacco dall’Empoli, attualmente quarto a quota 40, i padroni di casa ne hanno 8 di punti di differenza, quindi il match sarà utile non solo per avvicinarsi alla vetta ma anche per riacciuffare proprio i pugliesi.

IL CONTESTO

Ma in quali condizioni arrivano Venezia e Bari a questo delicato appuntamento in programma nel weekend? Per quanto riguarda il ruolo di marcia della squadra di Inzaghi, nell’ultimo turno è arrivata la stentata ma preziosa vittoria casalinga contro il Cesena (1-0), che ha fatto seguito a un periodo particolarmente negativo per i lagunari, fatto di ben 8 gare senza vittoria e di cui ben 3 KO (una in casa col Novara e poi nelle trasferte di Pescara e Salerno). Insomma, i veneti si sono rimessi in carreggiata ma hanno perso terreno dalla vetta e ora col Bari vogliono concedere il bis di sabato scorso: i biancorossi di Grosso, dal canto loro, vengono dal pesantissimo 0-4 subito al “San Nicola” dall’Empoli, in un altro match-promozione che ha doppiamente favorito i rivali toscani nella corsa alla A. Prima di questa débacle c’erano state due sconfitte consecutive (a Chiavari con l’Entella e in casa col Palermo), la vittoria sul campo del Perugia e infine tre deludenti pareggi di fila.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-BARI

Passiamo a vedere quali saranno le scelte che Inzaghi e Grosso hanno in mente per i rispettivi undici che scenderanno in campo nel corso di Venezia-Bari. Sul fronte arancioneroverde, il tecnico di casa dovrebbe optare per un classico 3-5-2 in cui Audero difenderà i pali, protetto dalla linea difensiva a tre formata da Modolo, Domizzi e Andelkovic; in mediana, spazio sulle fasce a Garofalo e Bruscagin, mentre in mezzo agiranno Suciu, Falzerano e Stulac. Infine, la coppia d’attacco sarà fornata da Litteri e Geijo.

Il Bari di Grosso dovrebbe invece rispondere con un 3-4-3 molto offensivo in cui Micai sarà il portiere titolare, mentre il pacchetto difensivo vedrà schierati Oikonomou, Diakite e Gyomber. In mediana, da destra a sinistra, ci saranno Henderson, Marrone, Petriccione e Sabelli, col trio d’attacco formato invece da Improta, Cissè e Brienza.

LA CHIAVE TATTICA

Uno dei probabili temi tattici del match tra Venezia e Bari sarà rappresentato dalla sfida nella sfida tra due “califfi” nonché esperti navigatori dei campi di calcio (anche se nel primo caso la sua esperienza riguarda il campionato spagnolo più che l cadetteria): infatti, Inzaghi si affiderà ancora a Geijo, pronto a formare con Litteri una delle coppie d’attacco meglio assortite di questo torneo e sulla quale posano molte delle speranze di promozione dei lagunari. Sull’altro versante, col gioiellino Galano oggetto dei desideri di mercato di alcuni club di A, Grosso si affiderà a un altro vecchio pirata, Franco Brienza, quale “miccia” di un tridente imprevedibile e che vede Cissé quale terminale d’attacco.

QUOTE E PRONOSTICO

Passando infine all’ambito delle quote e delle scommesse, i pronostici per Venezia-Bari paiono vedere favorita la compagine veneta forse per via del fattore-campo: ad ogni modo, il segno “1” è quotato a 2.30 da Unibet, mentre Bet365 propone a 3.50 l’eventuale affermazione dei pugliesi; infine, giocando con Better sul risultato di pareggio si vince 3.15 volte la somma puntata. Per chi vuole scommettere su Under e Over, è bene sapere che la prima occorrenza (risultato finale con meno di tre gol) è data a 1.70 da Snai, mentre una gara ricca di gol è quotata a 2.16 su Unibet.

