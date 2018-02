Video/ Lucchese-Arezzo (1-1): highlights e gol della partita (Serie C 24^ giornata)

03 febbraio 2018 Stefano Belli

Video Lucchese Arezzo (LaPresse)

Si apre con un pareggio la 24^ giornata di Serie C 2017-18, nell'anticipo del girone A Lucchese e Arezzo impattano 1-1 al Porta Elisa sotto il diluvio, un punto a testa per le due squadre che probabilmente avrebbero preferito vincere per migliorare significativamente le rispettive classifiche, invece i due club toscani restano fuori dalla top 10 e appena al di sopra della zona play-out. Sul piano delle occasioni create si tratta sicuramente di una vittoria mancata per gli uomini di Pavanel che nel primo tempo erano passati in svantaggio dopo aver subito il gol di Capuano che aveva portato momentaneamente avanti la Lucchese, prima dell'intervallo gli aretini sono riusciti a rimettersi in carreggiata con la rete di Cutolo. Nella ripresa gli ospiti hanno avuto la possibilità di vincere, ma Moscardelli ha mancato l'impatto col pallone a pochi passi da Albertoni, in seguito l'estremo difensore locale ha salvato su Cutolo e Foglia mentre dall'altra parte gli uomini di Giovanni Lopez non sono più riusciti a creare pericoli nei pressi di Perisan. La pioggia battente ha appesantito non poco il campo, nel finale le due squadre hanno giocato praticamente in un pantano, inoltre la stanchezza e l'assenza di lucidità hanno contribuito a rallentare ulteriormente di Lucchese e Arezzo che alla fine hanno deciso di accontentarsi.

NUMERI E STATISTICHE

14 i punti realizzati dalla Lucchese tra le mura amiche del Porta Elisa, il rendimento interno delle pantere rossonere non è proprio eccelso, solamente Prato, Gavorrano e Cuneo hanno fatto peggio in casa. L'Arezzo si conferma squadra di strappare punti preziosi anche in trasferta, la squadra di Pavanel ha infatti il quinto miglior rendimento esterno del girone A: Pisa, Viterbese, Livorno e Siena le uniche squadre ad aver fatto meglio fuori casa. Moscardelli resta fermo a quota 11 gol nella classifica marcatori, il bomber dell'Arezzo oggi ha sprecato due ghiotte chance per migliorare il proprio bottino ma soprattutto per regalare i tre punti ai suoi. Giornata difficile anche per il cannoniere della Lucchese, Fanucchi, che si è reso pericoloso dalle parti di Perisan solamente nella prima frazione.

LUCCHESE AREZZO, VIDEO HIGHLIGHTS E GOL

