6 NAZIONI 2018, RUGBY/ Risultati e classifica, Galles e Irlanda ok, crolla la Scozia: oggi Italia-Inghilterra

6 Nazioni: ha preso ufficialmente il via il più importante torneo di rugby dell'Emisfero nord. Il Galles strapazza la Scozia, l'Irlanda ha la meglio sulla Francia. Oggi Italia-Inghilterra.

Nessuna sorpresa nei risultati della prima giornlta del 6 Nazioni 2018, l'attesissimo torneo di rugby che ha preso il via oggi, sabato 3 febbraio, con lo scontro tutto britannico tra Galles e Scozia. Hanno vinto i padroni di casa, in quel di Cardiff, ma a destare impressione sono soprattutto le proporzioni di questa vittoria: un 34-7 finale in favore dei gallesi che per poco non rischiava di tradursi in un sonoro cappotto visto che l'unica meta scozzese è arrivata al 79' nell'ultimo possesso disponibile e cioè sul 34-0. Una sconfitta che ha di fatto ridimensionato le ambizioni della Scozia, che alla vigilia veniva descritta come una delle squadre che avrebbe potuto addirittura puntare alla vittoria del Sei Nazioni e non a cercare di evitare il cucchiaio di legno come spesso le è capitato insieme all'Italia. Maggiore equilibrio nella seconda gara di giornata quella tra Francia e Irlanda. Ad imporsi sono stati gli ospiti con il punteggio di 12-15 grazie ad un drop da oltre 40 metri arrivato in pieno recupero dopo un'azione memorabile.

ITALIA-INGHILTERRA

I nostri occhi, però, sono già proiettati alla gara di oggi, con l'Italia che affronterà l'Inghilterra all'Olimpico facendo il suo esordio nel torneo. Una vera e propria corazzata quella inglese, che delle ultime 24 partite ne ha perso solamente una. Fare risultato contro La Rosa sarà complicato, soprattutto considerando che O'Shea ha convocato diversi esordienti, ma il leader indiscusso della nostra Nazionale, capitan Parisse, non ha dubbi che si possa ben figurare. Queste le sue parole, riportate da La Gazzetta dello Sport:"Il lavoro di qualità che è stato fatto ha portato grandi miglioramenti, anche sotto il profilo del fitness. Quest’anno abbiamo tre obiettivi: il primo è segnare punti, il secondo è essere competitivi con qualsiasi rivale, tenendole tutte sotto pressione, il terzo è giocarcela con tutte fino alla fine, senza mai calare la qualità. Con l’Inghilterra sarà una partita bella da giocare. Non abbiamo la pressione del risultato, ma vi assicuro che non regaleremo niente. Le partite iniziano tutte 0-0. Vogliamo finire la partita con uno spirito diverso per andare in Irlanda con una buona iniezione di fiducia. C’è un bel mix fra esperti e meno esperti. A livello caratteriale ci sono buone basi. Dobbiamo solo aiutare i ragazzi a capire che il Sei Nazioni dà una pressione di ben altro spessore rispetto a tutti i campionati e agli altri test match internazionali".

