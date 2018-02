Akragas-Casertana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Akragas-Casertana: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I padroni di casa hanno estremo bisogno di una scossa sul campo.

04 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Akragas-Casertana, LaPresse

Akragas-Casertana, diretta dal signor Vigile di Cosenza, domenica 4 febbraio 2017 alle ore 14.30, sarà una delle partite d'apertura della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Il cammino dell'Akragas in questa stagione è stato pesantemente influenzato dalle vicende societarie, con il gruppo iraniano che sembra finalmente in procinto di acquisire la proprietà del club. Tanto che l'ultimo giorno di mercato ha visto diverse trattative con protagonisti gli agrigentini, a caccia di quei rinforzi in grado di garantire almeno la salvezza attraverso i play out. Di sicuro la squadra ha bisogno di una scossa anche sul campo dopo un periodo estremamente avaro di risultati. Ci proverà contro una Casertana che nell'ultima sfida disputata in campionato si è fatta nuovamente sorprendere dall'Andria, vanificando i risultati precedenti e ritrovandosi più che mai impelagata in zona play out.

Certo, i campani possono ancora sperare in una salvezza diretta che per l'Akragas assume quasi i contorni di una chimera, anche con la prospettiva di disputare un buon girone di ritorno. Nonostante questo i biancazzurri proveranno a risalire in classifica con il loro passo, mentre la Casertana dovrà per forza di cose trovare quella continuità che è mancata in tutta la prima parte del campionato. Fuori casa i rossoblu si sono comportati discretamente nelle ultima partite, ma manca quel cambio di passo che l'Akragas proverà ad impedire proprio in virtù di una rinnovata fiducia per il futuro del club.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro Akragas Casertana, ma solo la diretta streaming video via internet del match fruibile da tutti gli abbonati, o da coloro che acquisteranno l'evento singolo, al sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI AKRAGAS CASERTANA

Le probabili formazioni dell'incontro: l'Akragas scenderà in campo con Vono in porta, Scrugli sull'out difensivo di destra e Saitta sull'out difensivo di sinistra, mentre Danese e Pisani giocheranno al centro della retroguardia. A centrocampo l'esterno laterale di destra sarà Navas e l'esterno laterale di sinistra sarà Genny Russo, mentre il brasiliano Vicente e Carrotta saranno i due centrali sulla mediana. In attacco Salvemini farà coppia con l'albanese Gjuci. Risponderà la Casertana con Cardelli a difesa della porta, D'Anna impiegato in posizione di terzino destro e Finizio in posizione di terzino sinistro, mentre assieme al ceko Polak ci sarà Rainone come centrale difensivo. Il croato Rajcic giocherà assieme a De Rose come playmaker arretrato di centrocampo, ci saranno Turchetta, l'argentino Alfageme e Carriero a supportare offensivamente l'unica punta di ruolo, Padovan.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Tatticamente l'Akragas sarà schierato con il 4-4-2, mentre la Casertana risponderà con un 4-2-3-1. A Caserta nel match d'andata l'Akragas ha ottenuto una delle tre vittorie in questo campionato, colpaccio di misura firmato da una rete di Longo. Stesso risultato, uno a zero per l'Akragas, nell'ultimo impegno casalingo disputato dai siciliani contro i campani il 15 aprile 2017, quando a decidere il match fu una rete messa a segno da Klaric.

QUOTE E SCOMMESSE

Non sono ancora state rese note le quote dei bookmaker per il match: l'Akragas è costretto a giocare in campo neutro le gare interne, per la precisione allo stadio De Simone di Siracusa, a causa dell'indisponibilità dello stadio Esseneto di Agrigento: questo fattore, abbinato alla classifica difficile dei siciliani, porterà le agenzie di scommesse a considerare la Casertana favorita, seppur in trasferta, per la conquista dei tre punti.

