Alessandria-Siena/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Alessandria-Siena: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario e risultato live. Dopo sei vittorie consecutive, i grigi sfidano la seconda in classifica

04 febbraio 2018 Fabio Belli

Alessandria, dopo sei vittorie di fila arriva il Siena (foto LaPresse)

Alessandria-Siena, diretta dall'arbitro Giovanni Nicoletti domenica 4 febbraio 2018 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C, nel girone A. Sei vittorie consecutive in campionato, che diventano otto se si considera la Coppa Italia di Serie C. L’Alessandria è senza ombra di dubbio la squadra del momento, e dopo il colpaccio di domenica scorsa in casa della capolista Livorno, i grigi hanno ricominciato a sognare non una promozione diretta ormai troppo lontana (il Livorno dista ben venti punti in classifica), bensì i play off da disputare da protagonisti come l’anno scorso, quando i grigi si giocarono la Serie B nella finalissima contro il Parma. Un altro esame di maturità importantissimo sarà l’incontro interno contro la seconda della classe, quel Siena che domenica ha perso un’occasione importantissima per riaprire il campionato e avvicinarsi alla vetta. Dopo la sconfitta del Livorno con l’Alessandria, i bianconeri non sono andati oltre l’uno a uno casalingo contro il Gavorrano fanalino di coda, restando così a sei lunghezze dalla vetta.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

La sfida Alessandria Siena non sarà disponibile in diretta tv sui canali free o pay ma esclusivamente in diretta streaming video via internet, per tutti gli abbonati e per chi acquisterà il singolo match sul sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI ALESSANDRIA SIENA

Allo stadio Moccagatta scenderanno in campo queste probabili formazioni. L’Alessandria giocherà con Vannucchi in porta, il croato Celjak schierato in posizione di terzino destro e Fissore schierato in posizione di terzino sinistro, con Piccolo e Giosa impiegati come difensori centrali. Gazzi, Gatto e Nicco saranno i tre titolari a centrocampo, nel tridente offensivo ci sarà spazio per l’argentino Gonzalez, per Sestu e per Marconi. Risponderà il Siena con Pane alle spalle di una linea difensiva a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Rondanini, Panariello, Sbraga e Amir. A centrocampo spazio a Damian, Gerli e Cristiani, mentre Guberti sarà il trequartista alle spalle di Marotta e Santini, titolari nel tandem offensivo.

TATTICA E PRECEDENTI

I moduli a confronto saranno il 4-3-3 dell’Alessandria ed il 4-3-1-2 del Siena. Il match d’andata di questo campionato è terminato in parità sullo zero a zero in casa dei toscani, mentre l’ultimo precedente allo stadio Moccagatta, il 30 ottobre 2016, ha visto i grigi imporsi in goleada, cinque a due con le reti di Gonzalez e Bocalon (doppietta per entrambi) e Marras, mentre il Siena aveva momentaneamente raggiunto il pari con un rigore di Mendicino e un gol di Bunino.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote che sono state proposte dall'agenzia di scommesse sportive Snai circa il risultato finale di questa partita fra Alessandria Siena: il segno 1 è proposto a 2,20 volte la posta in palio; la quota per il segno X è invece di 3,05, infine una vittoria degli ospiti (segno 2) pagherebbe 3,15 volte la posta che gli scommettitori vorranno giocare.

© Riproduzione Riservata.