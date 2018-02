Andria-Catania/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Andria-Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Ventitre punti separano i due club in classifica ma il match non è affatto scontato.

04 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Andria-Catania, LaPresse

Andria-Catania, diretta dal signor Fiorini di Frosinone, domenica 4 febbraio 2017 alle ore 16.30, sarà una delle partite del programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Le due squadre sono separate da ventitré punti in campo e lottano per obiettivi diametralmente differenti. L'Andria è a caccia di una salvezza difficile, al momento al confine della zona play out appaiata al Fondi tra il quartultimo e ul quintultimo posto in classifica nel girone C del campionato di Serie C. Il Catania è invece secondo a quattro lunghezze dal Lecce capolista, con diversi rimpianti nella corsa al primato per tante opportunità fallite quando i salentini hanno perso punti nel corso in questa stagione, con la squadra di Cristiano Lucarelli che non sempre è riuscita ad approfittarne.

Domenica scorsa gli etnei hanno sofferto ma vinto in casa di misura contro la Virtus Francavilla, in una giornata in cui comunque i salentini non hanno perso punti, imponendosi con lo stesso risultato sul campo del Rende. Sulla carta il Catania ha valori superiori all'Andria, ma nelle ultime settimane i siciliani hanno perso punti in maniera sorprendente, come nel caso del ko interno contro la Casertana nell'ultimo impegno del 2017. Dopo due vittorie contro Siracusa e proprio Casertana, pareggiando contro il Cosenza l'Andria è riuscita comunque a prolungare la propria recente serie positiva, nella speranza di uscire presto dalle sabbie mobili.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà visibile la diretta tv di Andria Catania sui canali free o pay, ma solo la diretta streaming video via internet del match fruibile da tutti gli abbonati, o da coloro che acquisteranno la partita come evento singolo, al sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI ANDRIA CATANIA

Le probabili formazioni che si scontreranno presso lo stadio Degli Ulivi: Andria in campo con Maurantonio in porta alle spalle di una difesa a tre composta dal romeno Rada (a segno nell'ultimo match casalingo dei biancazzurri contro il Cosenza), da Quinto e da Celli. Esposito, Piccinni e Matera si muoveranno nella zona centrale di centrocampo, mentre Tiritiello sarà l'esterno laterale di destra e Di Cosmo l'esterno laterale di sinistra, mentre in avanti il duo offensivo sarà formato da Croce e Lattanzio. Risponderà la formazione etnea con Pisseri tra i pali e Aya, il croato Bogdan e Tedeschi titolari nella difesa a tre. A centrocampo ci sarà spazio per Mazzarani, Lodi e Biagianti, mentre Caccavallo avrà il compito di presidiare la fascia destra e Marchese sarà invece l'esterno laterale mancino. In avanti, confermato il tandem offensivo composto da Ripa e da Di Grazia.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Moduli speculari per le due formazioni che si affronteranno schierate entrambe tatticamente con il 3-5-2. Nel match d'andata disputato allo stadio Massimino di Catania, i rossoazzuri si sono imposti di misura grazie ad un calcio di rigore trasformato da Lodi a soli tre minuti dal novantesimo. Il 4 settembre del 2016 l'ultimo precedente in Puglia tra le due squadre è terminato a reti bianche, così come le ultime tre sfide giocate allo stadio Degli Ulivi. L'ultima vittoria dell'Andria risale al 22 aprile del 2000, due a zero al Catania nel campionato di Serie C/1.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker puntano su una vittoria degli etnei in trasferta, quotata al raddoppio da Unibet, mentre Bwin fissa a 3.25 la quota relativa al pareggio e Betclic fissa a 3.60 la quota per il successo casalingo della formazione pugliese. Bet365 propone invece a 2.20 la quota per l'over 2.5 e a 1.64 la quota per l'under 2.5.

