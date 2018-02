Arzachena Piacenza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Arzachena Piacenza: info streaming video e tv. La squadra biancoverde torna in casa di fronte al proprio pubblico dopo il pesante successo sul Pontedera nel turno precedente.

04 febbraio 2018 Michela Colombo

Diretta Arzachena Piacenza (LaPresse)

Arzachena-Piacenza, diretta dall’arbitro Alessio Clerico, è la partita in programma oggi domenica 4 febbraio e valida nella 24^ giornata del girone A della Serie C: fischio d’inizio fissato alle ore 14,30. Dopo il pesantissimo successo occorso contro il Pontedera, ecco che la compagine biancoverde torna a giocare di fronte al proprio pubblico di casa contro una diretta rivale per un posto nella top ten della classifica del girone. Vediamo infatti che alla vigilia della 24^ giornata della terza serie italiana l’Arzachena registra la 13^ piazza in graduatoria ma con 27 punti e solo due lunghezze da recuperare sui lupi biancorossi, fermi invece all’11^ gradino. Un successo oggi per l’Arzachena sarebbe più che importante, e non solo per la classifica, ma perchè rappresenterebbe anche un segnale davvero incoraggiante dopo una serie di risultati affatto positivi collezionati.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che purtroppo la partita Arzachena-Piacenza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

PROBABILI FORMAZIONI ARZACHENA PIACENZA

In vista del match casalingo conto il Piacenza, è assai probabile che il tecnico biancoverde Mauro Giorico, voglia confermare per la probabile formazione dell’Arzachena lo stesso undici che ha portato al successo pesantissimo contro il Pontedera nella precedente giornata del girone A. Ipotizzando quindi tale mossa da parte dei padroni di casa, ecco che nel 4-4-2 dovremmo rivedere Ruzittu tra i pali con davanti la coppa difensiva Piroli-Sbardella, mentre saranno Trillò e Arboleda a presidiare le corsie più esterne. Qualche ballottaggio in più invece in mediana: Casini rimane confermato al centro, ma il numero 14 farà coppia con uno tra Nuvoli e La Rosa. Movimenti anche nei corridoi: qui sia Curcio che Bertoldi (in gol contro i granata) si giocano le maglie da titolari con Cardore e Taufer. Confermate invece le due punte d’attacco: Vano e Sanna scenderanno in campo dal primo minuto di gioco.

Anche Mister Franzini, specie dopo la bella vittoria per 1-2 conseguita in trasferta contro l’Arezzo nella precedente giornata della Serie C, potrebbe confermare parecchi degli 11 scesi in campo in Toscana solo pochi giorni fa. In ogni caso sarà il 4-3-3 il modulo di riferimento per la probabile formazione del Piacenza atteso in terra sarda questo pomeriggio. Tra i pali ovviamente verrà riconfermato Fumagalli, come pure il quartetto difensivo composto da Pergreffi e Silva al centro e i due esterni Masciangolo e Mora. Per la cabina di regia del gioco dei lupi ecco che non mancherà Taugourdeau al centro della mediana, con Segre e uno tra Corradi e Scaccabarozzi usati come mezz’ali. Ballottaggi invece attesi in attacco: Pesenti rischia il posto di prima punta con Romero, mentre sull’esterno sia Corazza che Di Molfetta si giocano la maglia con Morosini e Della Latta.

QUOTE PRONOSTICO

Alla vigilia del match del girone A tra Arzachena e Piacenza il portale di scommesse snai non esita a consegnare alla squadra biancoverde il favore del suo pronostico, Ecco infatti che nell’1x2 vediamo che la vittoria sarda oggi in casa è stata quotata a 2.30, contro il 2.90 assegnato al successo dei lupi: pareggio invece quotato per 3.05.

