Atalanta Chievo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Atalanta Chievo info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, in campo a Bergamo per la 23^ giornata di Serie A

04 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Atalanta-Chievo (LAPRESSE)

Atalanta Chievo sarà diretta dall’arbitro Calvarese; la partita si gioca alle ore 15.00 di oggi, domenica 4 febbraio, allo stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo e sarà valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2017-2018, in cui l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospita il Chievo di Rolando Maran. Per i nerazzurri il giudizio sulla stagione è ottimo su tre fronti: l’Atalanta ha regalato grandi gioie ai propri tifosi sia in Europa League sia in Coppa Italia, mentre in campionato ogni tanto ha pagato le fatiche dei molti impegni, ma l’ottavo posto con 33 punti lascia intatte le possibilità di qualificarsi di nuovo per l’Europa anche al termine di questo campionato. Certo, la Dea ha davanti a sé un febbraio fittissimo di partite e dunque saranno settimane impegnative: una vittoria oggi vorrebbe dire cominciare il mese con il piede giusto.

Il Chievo invece aveva iniziato benissimo la stagione e sembrava avviato all’ennesima tranquilla salvezza anticipata. Da dicembre in poi però qualcosa si è inceppato per i gialloblù di Rolando Maran, a cominciare dal 5-0 incassato a San Siro contro l’Inter che sembra avere fatto male ad entrambe le formazioni: adesso il Chievo ha 22 punti, un margine ancora dignitoso sulla zona retrocessione ma non può certo dirsi tranquillo, soprattutto se dovesse continuare il trend negativo degli ultimi due mesi, che deve essere invertito al più presto se non si vogliono correre rischi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Atalanta Chievo verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, dal momento che Sky detiene appunto in esclusiva i diritti per le partite di entrambe le formazioni: l’appuntamento per questo pomeriggio è dunque su Sky Calcio 4, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Atleti Azzurri d’Italia anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CHIEVO

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Atalanta Chievo, notiamo che fra i nerazzurri c’è il dubbio fra Petagna e Cornelius (favorito stavolta l’italiano) per completare l’attacco che per il resto è composto dal Papu Gomez e da Ilicic come trequartista. Da segnalare il ritorno di Spinazzola come esterno sinistro di centrocampo, a destra Hateboer e nella coppia centrale Cristante affiancato da uno tra Freuler e De Roon, più probabilmente lo svizzero. Un dubbio per mister Gasperini infine anche in difesa, con Masiello favorito su Palomino per affiancare Toloi e Caldara davanti a Berisha. Il Chievo invece fa i conti con gli strascichi della partita contro la Juventus, sotto forma di squalifica di Cacciatore e Bastien. Inoltre bisogna considerare anche i problemi fisici di Tomovic, Castro e Inglese. Tutto questo considerato, ecco che la formazione titolare dovrebbe vedere Sorrentino in porta, davanti a lui la retroguardia a tre con Gamberoni, Dainelli e Bani; a centrocampo dovrebbe già debuttare Giaccherini, in un reparto che per il resto dovrebbe vedere in campo Depaoli, Radovanovic, Hetemaj e Gobbi; infine Birsa agirà alle spalle della prima punta, ruolo per il quale ci sono ben cinque nomi possibili. Da non escludere però un passaggio dal 3-5-1-1 al 4-3-1-2 per un modulo più aggressivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico praticamente a senso unico per questa partita fra Atalanta e Chievo, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che non ha dubbi nell’indicare i nerazzurri come favoriti: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga dell’Atalanta pagherebbe appena 1,38 volte la posta in palio, mentre la quota si alza di parecchio per il pareggio e soprattutto per la vittoria esterna del Chievo, considerata l’opzione meno probabile. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 4,75 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 8,25.

