Benevento Napoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

04 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Benevento Napoli (LaPresse)

Benevento Napoli sarà diretta dall’arbitro Di Bello; la partita si gioca alle ore 20.45 di oggi, domenica 4 febbraio, allo stadio Ciro Vigorito perché il derby campano in cui il Benevento di Roberto De Serbi affronta il Napoli di Maurizio Sarri sarà valido come posticipo per la ventitreesima giornata di Serie A 2017-2018. Derby che mette di fronte gli opposti, il fanalino di coda contro la capolista della classifica di Serie A. Per il Benevento un’impresa ai limiti dell’impossibile, anche se ultimamente in casa i ragazzi di De Serbi qualche soddisfazione sono riusciti ad ottenerla: fare risultato contro il Napoli sarà difficilissimo, ma se ci riuscissero sarebbe una spinta formidabile anche dal punto di vista psicologico, che direbbe chiaramente che il Benevento punta ancora alla salvezza.

BENEVENTO NAPOLI, DIRETTA LIVE

Il Napoli invece naturalmente non può permettersi di frenare proprio contro l’ultima in classifica nella sua lunga volata per lo scudetto con un rivale pericolosissimo come la Juventus. L’obiettivo dunque è vincere, possibilmente senza sprecare troppe energie. Dries Mertens è tornato a segnare e questa è una notizia molto importante per Sarri, che in questa stagione deve fare i conti con un attacco sempre forte, ma meno travolgente che nel recente passato - ha segnato meno di Juventus e Lazio. In compenso però gli azzurri hanno la migliore difesa del campionato, un dato che da sempre è considerato fondamentale nella lotta per il tricolore: che sia un segnale decisivo?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Benevento Napoli verrà trasmessa in diretta tv sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium: l’appuntamento per questa sera è dunque sia su Sky Sport 1, Sky Supercalcio e Sky Calcio 1 sia su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD, inoltre per gli abbonati delle rispettive piattaforme sarà possibile seguire la partita dello stadio Vigorito anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO NAPOLI

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Benevento Napoli, emergono le difficoltà in difesa dei padroni di casa, fra squalifiche e infortuni. Di conseguenza De Serbi dovrebbe affidarsi al terzetto formato da Djimsiti, Billong e Venuti davanti a Brignoli oppure il nuovo acquisto Puggioni. Il centrocampo dovrebbe essere a cinque, con un ballottaggio fra Viola e Djuricic, per il resto le altre maglie dovrebbero essere assegnate a Memushaj, Cataldi e come esterni D’Alessandro a destra e Letizia a sinistra. Infine l’attacco, con Guilherme trequartista in appoggio alla punta centrale Coda. Nel Napoli invece tutto sembra certo, approfittando di una settimana ancora senza impegni infrasettimanali in attesa dell’Europa League: dunque Reina in porta, protetto da Albiol-Koulibaly più Hysaj terzino destro e Mario Rui a sinistra. A centrocampo i tre titolarissimi Allan, Jorginho e Hamsik, così come in attacco dove sono naturalmente intoccabili Callejon, Mertens e Insigne.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico totalmente a senso unico per questa partita fra Benevento e Napoli, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che indica favoriti naturalmente i partenopei di Maurizio Sarri: il segno 1 che indica una difficile vittoria casalinga del Benevento pagherebbe infatti ben 15,00 volte la posta in palio, per il segno X del pareggio si potrebbe invece vincere 7,00 volte la posta in palio, con il segno 2 della vittoria esterna del Napoli infine si raggiunge appena la quota di 1,18 ed è dunque l’ipotesi considerata praticamente certa dai bookmakers di Snai.

