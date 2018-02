Bologna Fiorentina/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Bologna Fiorentina info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live, si gioca il derby dell’Appennino per la 23^ giornata di Serie A

04 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Bologna-Fiorentina (Foto LaPresse)

Bologna Fiorentina sarà diretta dall’arbitro Doveri; la partita si gioca alle ore 15.00 di oggi, domenica 4 febbraio, allo stadio Renato Dall’Ara e sarà valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2017-2018, in cui il Bologna di Roberto Donadoni ospita la Fiorentina di Stefano Pioli nel classico e sempre sentito derby dell’Appennino. Sfida fra due squadre che hanno ancora possibilità di inserirsi nella lotta per un posto nella prossima Europa League, anche se non sarà impresa semplice: probabilmente solo chi dovesse vincere oggi potrà continuare a coltivare legittime ambizioni europee.

Bologna e Fiorentina navigano infatti nella mediocrità di metà classifica, 28 punti per i gigliati fiorentini e 27 per i rossoblù bolognesi, ben lontani dai rischi della lotta salvezza ma anche non così vicini alle posizioni buone per l’Europa, dovendo fare i conti con una concorrenza folta e probabilmente anche meglio attrezzata. D’altronde l’Europa ad inizio anno non era di certo l’obiettivo del Bologna e tutto sommato neanche di una Fiorentina che aveva appena vissuto una vera e propria rifondazione: anche solo riuscire ad inserirsi nella lotta sarebbe un risultato più che positivo per Donadoni e Pioli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Bologna Fiorentina verrà trasmessa in diretta tv sia sulla piattaforma satellitare Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium: l’appuntamento per questo pomeriggio è dunque sia su Sky Calcio 3 sia su Mediaset Premium Calcio 2 e Mediaset Premium Calcio 2 HD, inoltre per gli abbonati delle rispettive piattaforme sarà possibile seguire la partita dello stadio Dall’Ara anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go oppure Premium Play, che non comportano costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA FIORENTINA

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Bologna Fiorentina, la notizia più importante per i felsinei è purtroppo l’assenza dell’infortunato Verdi. Di conseguenza il tridente di Roberto Donadoni dovrebbe essere composto da Palacio, Destro come punta centrale e Di Francesco. Non ci sono dubbi sul centrocampo, dove agirà il terzetto composto da Poli, Pulgar e Dzemaili. Nella coppia centrale di difesa possibile un ballottaggio fra Helander e Gonzalez per affiancare De Maio, con Mbaye terzino destro e Masina a sinistra, naturalmente a protezione del portiere Mirante. Nella Fiorentina è squalificato Pezzella, in difesa vedremo dunque Sportello in porta e davanti a lui la coppia Vitor Hugo-Astori, con Biraghi terzino sinistro mentre a destra si profila un ballottaggio fra Laurini e Gaspar, con il primo favorito. A centrocampo sembra tutto deciso, con il trio formato da Veretout, Badelj e Benassi, mentre in attacco le certezze sono Chiesa e Simeone, con Thereau comunque favorito per completare il tridente viola.

QUOTE E PRONOSTICO

Pronostico piuttosto equilibrato per questa partita fra Bologna e Fiorentina, almeno secondo le quote che ci vengono proposte in merito dall’agenzia di scommesse sportive Snai, che indica favoriti ma non di molto i viola di Stefano Pioli: il segno 1 che indica naturalmente una vittoria casalinga del Bologna pagherebbe infatti 3,20 volte la posta in palio, per il segno X del pareggio si potrebbe invece vincere 3,25 volte la posta in palio, con il segno 2 della vittoria esterna della Fiorentina infine si raggiunge la quota di 2,30 ed è dunque l’ipotesi considerata più probabile dai bookmakers di Snai.

