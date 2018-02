Cagliari Spal/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cagliari Spal: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Punti pesanti per la salvezza in palio alla Sardegna Arena nella 23^ di Serie A

04 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Cagliari Spal, Serie A 23^ giornata (Foto LaPresse)

Cagliari Spal, che sarà diretta dall’arbitro Massa, si gioca alle ore 15:00 di domenica 4 febbraio; siamo nella quarta giornata del ritorno in Serie A 2017-2018, e alla Sardegna Arena sono messi in palio punti fondamentali per la salvezza. A oggi il Cagliari sarebbe salvo: le 4 lunghezze di margine sulla Spal terzultima valgono oro, e ancora più importante potrebbe essere il 2-0 del Mazza ottenuto all’andata. Un pareggio sulla carta farebbe comodo ai padroni di casa, ma l’occasione di allungare a 7 punti il vantaggio sulla concorrente diretta è troppo ghiotta per essere sprecata, soprattutto dopo aver pareggiato a Crotone. In teoria il Cagliari ha una rosa superiore a quella degli estensi, ma la neopromossa Spal ha fatto vedere di avere tutte le carte in regola per giocarsela e anche in trasferta si è presa risultati importanti; dunque la sfida della Sardegna Arena potrebbe essere meno scontata del previsto, anche se certamente il Cagliari resta favorito.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cagliari Spal è un’esclusiva in diretta tv riservata ai soli possessori dell’abbonamento al satellite: il canale è Sky Calcio 5 (codice d’acquisto 411940 per chi non avesse sottoscritto il pacchetto Calcio) con la possibilità di assistere alla partita anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche i programmi Diretta Gol Serie A (su Sky Super Calcio) e, per il digitale terrestre, Diretta Premium (su Premium Sport e Premium Sport HD): vi permetteranno di seguire in tempo reale le fasi salienti di tutte le partite di Serie A che si giocano in contemporanea.

IL CONTESTO

Non è un buon momento per il Cagliari, che ha perso smalto con l’avvicinarsi dell’inverno: gli isolani hanno ottenuto solo un punto nelle ultime tre partite e hanno vinto solo una volta nelle ultime nove. Tuttavia, sul loro rendimento incide in maniera pesante il calendario: in questa striscia i sardi hanno giocato contro Inter, Roma, Fiorentina, Juventus e Milan (tutte perse), e allora bisogna guardare al bicchiere mezzo pieno che è rappresentato dal pareggio in rimonta contro la Sampdoria e sopratutto dalla vittoria sul campo dell’Atalanta. Adesso arrivano partite sulla carta più abbordabili: una serie da sfruttare per allungare sulla concorrenza e prendersi quella salvezza anticipata che è l’obiettivo della società. La Spal è in zona retrocessione, ma sta comunque facendo bene per quelle che erano le premesse: intanto ha pareggiato le ultime due partite (contro Udinese e Inter), poi ha comunque perso soltanto due volte nelle ultime otto. Per gli estensi, al momento si tratta di continuare a muovere la classifica scommettendo sul calo delle avversarie dirette; questo senza tirare troppo la corda, visto che da dietro il Verona ha iniziato a marciare e anche squadre come Crotone, Genoa e lo stesso Cagliari non sono certo da sottovalutare. Il pareggio oggi potrebbe anche andare bene, ma sicuramente Leonardo Semplici chiederà ai suoi giocatori di approcciare la partita nel tentativo di vincerla.

PROBABILI FORMAZIONI CAGLIARI SPAL

Squalificato Pisacane e in dubbio Cragno: se in porta Rafael Andrade rappresenta una sicurezza, per la difesa il sostituto potrebbe essere Ceppitelli tenendo conto che Leandro Castan aveva giocato titolare già nella scorsa giornata. Confermato Romagna, si giocherà come sempre con la linea a tre e i due esterni alti che saranno Faragò e Padoin. Il quale torna a fare il laterale a sinistra: è infatti rientrato Joao Pedro che si piazzerà alle spalle di Pavoletti. A centrocampo invece c’è la sapiente regia di Cigarini, con Barella che come sempre sarà una delle mezzali e Ionita che giocherà dall’altra parte del campo. La Spal conta di ritrovare Floccari, che però ha mal di schiena: al momento Paloschi viaggia come favorito, con Antenucci che dovrebbe essere confermato come partner d’attacco. Mattiello, venduto all’Atalanta ma alla Spal fino a giugno, se la gioca con Filippo Costa per la maglia a sinistra; dall’altra parte conferma per Manuel Lazzari, mentre in mezzo al campo Kurtic e Alberto Grassi accompagneranno l’azione di Viviani, che con Cigarini giocherà una bella sfida. Solita difesa a tre a protezione di Meret, che si è preso la maglia da titolare tra i pali: Thiago Cionek e Felipe dovrebbero essere schierati ai lati di Vicari, destinato come sempre a comandare il reparto.

QUOTE E PRONOSTICO

Giocando in casa, il Cagliari ha i favori del pronostico: secondo l’agenzia di scommesse Snai la quota che accompagna la vittoria degli isolani, identificata dal segno 1, è di 2,10 contro il 3,60 che è posto come valore sul segno 2, dunque per il successo esterno della Spal. Dovrete giocare il segno X se credete che questa partita della Sardegna Arena finirà pari: in questo caso il vostro guadagno sarebbe di 3,30 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

© Riproduzione Riservata.