Carrarese Monza/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Carrarese Monza: info streaming video e tv. La squadra di Mister Zaffaroni vola in Toscana per tovare altri tre punti utili per la scalata alla classifica.

04 febbraio 2018 Michela Colombo

Diretta Carrarese Monza (LaPresse)

Carrarese-Monza, diretta dall’arbitro Daniele Rutella, è la partita in programma oggi domenica 4 febbraio 2018 e valida nella 24^ giornata del girone A della Serie C: fischio d’inizio fissato alle ore 14.30. La formazione toscana apre le porte al club lombardo in pieno rilancio dopo un periodo non così ricco di successi. Il Monza infatti dopo qualche risultato non eccellente è riuscita a risalire la china e ora approda alla 24^ giornata del campionato vantando ben la sesta posizione in classifica con 33 punti a bilancio. Non può sorridere invece il tecnico dei giallazzurri Silvio Baldini: la Carrarese negli ultimi appuntamenti del girone A ha rimediato perlopiù pareggi e il decimo piazzamento in graduatoria con solo 29 punti comincia a sembrare stretto.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo che la partita tra Carrarese e Monza non sarà trasmessa in diretta tv; tuttavia, come per tutte le partite nella stagione di Serie C (anche quelle di Coppa Italia), ci sarà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming video, sottoscrivendo un abbonamento al portale ElevenSports.it (accesso diretto selezionando il vecchio Sportube) che ha l’esclusiva per le partite della terza divisione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Nonostante il pareggio registrato contro l’Olbia solo nel turno precedente del campionato della serie C è assai probabile che Baldini voglia confermare nella probabile formazione della Carrarese, gran parte dell’11 sceso in campo con i sardi. In ogni caso il tecnico dei toscani confermerà il 4-2-3-1 come modulo tattico per i giallazzurri. Tra i pali quindi non mancherà Lagomarsini, con il duo in difesa formato da Benedii e Ricci, mentre il duo Rosaia e Tentoni si occuperà delle corsie più esterne. Pochi i dubbi in mediana: Cardoselli e Agyei si collocheranno di fronte al reparto difensivo mentre Biasci farà da trequartista. In attacco prima punta confermata per la Carrarese sarà Tavano: sull’esterno invece non dovrebbero mancare Bentivegna e Vassallo, benché quest’ultimo possa subire la concorrenza con Piscopo.

Pochi i dubbi anche in casa del Monza per mister Zaffaroni che in settimana ha pure recuperato Cori: la prima punta però potrebbe vedere perlopiù la panchina dopo il pestone rimediato nei giorni scorsi. Tornando alle probabili formazione dei lombardi, ovviamente il tecnico biancorosso confermerà il 4-4-2 come orientamento tattico. Tra i pali quindi non mancherà Liverani come pure ci attendiamo in campo fin dal primo minuto il quartetto difensivo con Caverzasi e Riva al centro e il duo Tentardini-Trainotti a presidio delle corsie più esterne. Qualche maggiore movimento in mediana invece per il Monza: Galli potrebbe infatti giocarsi con Perini un posto al centro del reparto con Guidetti: sull’estremo non mancheranno invece Giudici e D’Errico (questo in gol contro la Lucchese solo pochi giorni fa). Con l’ex Santarcangelo in dubbio, ecco che Zaffaroni potrebbe optare per nuove soluzioni in attacco: qui Mendicino e Cggliati rischiano la maglia con Carissoni e Ponsat.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia di questa appassionante 24^ giornata della Serie C ecco che il portale di scommesse snai consegna nelle mani della squadra toscana il favore del pronostico. Controllando le quote date per l’1x2 infatti notiamo che il successo casalingo della Carrarese è stato quotato a 2.30, contro il 2.85 fissato invece per l’affermazione corsara del Monza: il pari infine è stato valutato a 3.10.

