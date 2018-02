Cengiz Under/ Video gol della Roma, il turco si sblocca contro il Verona: svolta della stagione?

Cengiz Under, video gol della Roma: il turco si sblocca contro il Verona dopo 45 secondi, svolta della stagione per il sostituto di Salah? La fiducia di Di Francesco ripagata

04 febbraio 2018 Niccolò Magnani

Cengiz Under si sblocca in Verona-Roma (Twitter)

E alla fine il momento arriva, nel momento forse più inaspettato: Cengiz Under dopo 45 secondi dall’inizio del match di mezzogiorno Verona-Roma prende palla sulla destra, la recupera ostinatamente dopo un contrasto con Verde e converge al centro. La porta è là davanti e lui non ci pensa un attimo: nessun ragionamento, nessuna pressione sui tanti mesi senza gol, prende e spara. Ed è gol! Un grande sinistra sul primo palo sorprende i veronesi, forse ancora negli spogliatoi per i pochissimi secondi di gioco passasti: tutti i compagni lo sommergono di abbracci e schiaffetti, finalmente contenti di vedere il loro piccolo funambolo (costato anche parecchio in estate) sbloccarsi con la maglia giallorossa. Non solo, con una Roma cui manca la vittoria da ormai due mesi, il gol di Cengiz Under vale doppio e proietta forti speranze per il resto della partita (giocata comunque finalmente bene da Di Francesco Boys) e per un rilancio in campionato, specie dopo l’ennesimo passo falso dell’Inter ieri sera. «Erano passati 43 secondi dal calcio d'inizio e non ci ha pensato un attimo di più @cengizunder: sinistro potente dal limite, vantaggio per noi e primo gol in giallorosso per lui!»: con queste parole l’account Twitter della Roma esplode di gioia per il gol di Under.

#VeronaRoma CENGIZ UNDER! ! ! ! ! ! IL VANTAGGIO DELLA #ASRoma dopo appena un minuto! Che tiro del turco! ???????? #FattidiPallone pic.twitter.com/AmJKuC1IPC — Fatti di Pallone (@FattidiPallone) 4 febbraio 2018

FINALMENTE IL TURCO SI SBLOCCA!

E se questo gol fosse finalmente la svolta tanto attesa della stagione? Schick, Defrel e Cenzgi Under: i sostituti di Salah fino a questo momento non avevano fatto nessun gol in Serie A e latitavano anche nelle prestazioni, seppur per ragioni diverse. Col gol del piccolo turco n.17 qualcosa potrebbe finalmente sbloccarsi e il fantasma di Momo Salah inizia, forse, a pesare meno in quella casella dell’attacco destro così cara a Di Francesco (e Spalletti prima di lui). Un gol alla Salah, se guardiamo alla dinamica, per un giocatore forse finalmente ritrovato: «Sicuramente ho avuto dei problemi, adesso mi sento molto meglio e penso che gioco meglio rispetto a prima. Faremo del nostro meglio per vincere questa partita, dobbiamo portarla a casa», aveva detto a Sky Sport prima dell’inizio della partita. L’allenatore ex Sassuolo gli aveva dato ancora fiducia in questo momento di difficoltà generale di tutta l’As.Roma: e lui pare al momento determinato a dar ragione a Di Francesco. Il primo acuto in Serie A è arrivato e le giocate ora potrebbero essere molto più sciolte e imprevedibili: «è in grande crescita ed ha numeri importanti», aveva detto il suo mister qualche ora prima. Profetico, oseremmo dire…

