Cesena Ternana/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

04 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Cesena Ternana sarà diretta dall’arbitro Pinzani; alle ore 17.30 di oggi pomeriggio, domenica 4 febbraio, la partita allo stadio Dino Manuzzi-Orogel Stadium sarà il posticipo domenicale della ventiquattresima giornata di Serie B 2017-2018, terza del girone di ritorno e dopo la pausa invernale. In classifica si tratta di un delicato scontro in zona salvezza, dal momento che il Cesena ha 24 punti e la Ternana 22. Partita dunque da vincere per il Cesena di Fabrizio Castori, che deve sfruttare il fattore campo per allontanarsi dalle posizioni più calde e spingere a -5 una diretta concorrente per la permanenza nel campionato cadetto. Un risultato diverso costituirebbe invece una seria complicazione per il Cesena.

La Ternana finora è stata la regina dei pareggi, ben 13 per gli umbri, ma con i tre punti per vittoria troppe X non fanno bene alla classifica, infatti la Ternana si ritrova in zona retrocessione e di conseguenza proprio in settimana è arrivato l’esonero di Sandro Pochesci: la società ha scelto la soluzione interna, promuovendo dalla Primavera Ferruccio Mariani, tecnico che farà il suo debutto in Serie B. Situazione dunque non facile da gestire per un debuttante, sia pure con grande esperienza vista la lunga carriera come vice e poi fra le serie minori e le giovanili. Vedremo se la Ternana saprà migliorare, possibilmente già dallo scontro diretto in programma oggi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Cesena Ternana verrà trasmessa in diretta tv esclusivamente dai canali della televisione satellitare, come d’altronde tutto il campionato di Serie B che anche quest’anno è una esclusiva di Sky: l’appuntamento per oggi pomeriggio è dunque su Sky Supercalcio e Sky Calcio 2, inoltre per gli abbonati sarà possibile seguire la partita dello stadio Manuzzi anche in diretta streaming video, attivando su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

PROBABILI FORMAZIONI CESENA TERNANA

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Cesena Ternana, detto che nei giorni scorsi ci sono state le ultime novità di calciomercato, possiamo comunque ipotizzare per i padroni di casa del Cesena un modulo 4-4-1-1: mister Fabrizio Castori dovrebbe schierare Fulignati in porta; davanti a lui la retroguardia a quattro con Donkor terzino destro, centrali Esposito e Scognamiglio e terzino sinistro Perticone; a centrocampo da destra a sinistra Kupisz, Schiavone, Di Noia e Vita; Laribi trequartista in appoggio alla punta centrale Cacia. Per la Ternana, oltre ai movimenti di mercato, bisogna tenere conto anche del cambio di allenatore: per la prima di Ferruccio Mariani disegniamo un 4-3-3 con Plizzari in porta, protetto da una difesa a quattro con Ferretti, Valjent, Rigione e Favalli; a centrocampo il trio Defendi, Paolucci e Signori; nel tridente d’attacco infine Tremolada, Montalto e Carretta.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico in questa partita fra Cesena e Ternana si annuncia secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai favorevole al Cesena, ma con differenze dovute più al fattore campo che alla classifica dove ci sono appena 2 punti di distacco: di conseguenza, il segno 1 che indica appunto una vittoria casalinga del Cesena pagherebbe 1,95 volte la posta in palio, mentre la quota sia per il pareggio sia per la vittoria esterna della Ternana, considerata l’opzione meno probabile. Per il segno X infatti si potrebbe vincere 3,35 volte la posta in palio, con il segno 2 invece si raggiunge la quota di 3,90.

