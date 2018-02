Classifica Serie B/ Risultati 24^ giornata: oggi Cesena Ternana, il Frosinone vola

Classifica Serie B, risultati 24^ giornata: il Frosinone vola a +3 sulla coppia che insegue, l'Empoli domina il Palermo e lo aggancia al secondo posto. Domenica il posticipo Cesena Ternana

04 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Classifica Serie B: risultati 24^ giornata (Foto LaPresse)

Sono stati risultati interessanti quelli nel campionato di Serie B 2017-2018: la netta sconfitta del Palermo sul campo dell’Empoli (0-4) ha avuto l’effetto di consegnare al Frosinone (3-0 al Pescara) la vetta solitaria della classifica, mentre lo stesso Empoli è andato ad agganciare i rosanero e adesso questa coppia insegue i ciociari. Due sole di queste squadre si prenderanno la promozione diretta in Serie A; corsa entusiasmante con possibilità di fuga, anche perchè chi avrebbe potuto mettere pressione ha perso. E’ successo alla Cremonese, incredibilmente sconfitta in casa da una rediviva Pro Vercelli; è successo al Bari, che a Venezia è andato incontro alla seconda sconfitta consecutiva; è successo al Parma, che era tornato a festeggiare la vittoria ed è caduto a Brescia. A tenere il passo è stato solo, oltre al già citato Venezia che però ha ancora 8 punti da recuperare alle seconde, il Cittadella che ha fatto il colpo a Perugia e si è portato al quarto posto, sognando dunque di salire subito in Serie A. La situazione nei piani alti si fa sempre più interessante: le prime tre sembrano onestamente avere qualcosa in più delle altre e stanno iniziando a dimostrarlo, ma la lotta per i playoff è agguerrita e potrebbe avere una squadra in più se lo Spezia vincerà il posticipo di lunedì sul campo della Virtus Entella.

LA SFIDA DI DOMENICA

Intanto oggi, alle ore 17:30, si gioca una partita delicatissima allo stadio Manuzzi: il Cesena ospita la Ternana con la possibilità di tirarsi fuori dai guai (almeno momentaneamente) mentre i rossoneri sono scivolati all’ultimo posto in classifica con le vittorie di Pro Vercelli e Ascoli. I marchigiani hanno centrato i tre punti sul campo del Novara: la 24^ giornata di Serie B è stata decisamente favorevole alle squadre in fondo alla classifica e la quota salvezza si è alzata non di poco. Ha vinto anche il Foggia, capace di battere l’Avellino in una delicata sfida diretta: se la stagione regolare finisse oggi una tra Entella, Cesena e Pro Vercelli sarebbe comunque retrocessa in Serie C (insieme ad Ascoli e Ternana) mentre le altre due giocherebbero il playout. Ecco perchè i romagnoli puntano la vittoria oggi: ci sono sette squadre nel giro di cinque punti con lo stesso Novara che potrebbe ritrovarsi coinvolto nella lotta per non retrocedere. Al centro della classifica invece restano Perugia e Salernitana - entrambe sconfitte - mentre ha fatto un bel passo avanti il Carpi che si è mantenuto a contatto con il Venezia andando a riprendere il Bari, e tornando a reclamare un posto nei playoff. Benissimo anche il Brescia: le rondinelle sono sempre pericolanti, ma la loro vittoria sul Parma contribuisce a dare nuove speranze.

RISULTATI E CLASSIFICA SERIE B 2017-2018

ore 17:30 Cesena-Ternana

CLASSIFICA

Frosinone 46

Empoli, Palermo 43

Cittadella 38

Parma, Cremonese 36

Venezia, Bari, Carpi 35

Spezia*, Pescara 31

Perugia, Salernitana 30

Avellino 29

Foggia 28

Novara 27

Brescia 26

Entella*, Cesena*, Pro Vercelli 24

Ascoli 23

Ternana* 22

* una partita in meno

