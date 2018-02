Coppa Davis 2018/ Giappone Italia streaming video e diretta tv: orario delle partite (tennis 3^ giornata)

Diretta Coppa Davis 2018, Giappone Italia: streaming video e tv, orario e risultato degli ultimi due decisivi singolari degli ottavi con Fognini e Seppi (oggi 4 febbraio)

04 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Coppa Davis 2018: Giappone Italia (Foto LaPresse)

Giappone Italia si decide oggi: l’ottavo di finale di Coppa Davis 2018 che si disputa su superficie veloce indoor alla Takaya Arena di Morioka ci proporrà infatti gli ultimi due singolari, decisivi per stabilire chi accederà ai quarti di finale. Il programma avrà inizio alle ore 12.00 locali e di conseguenza alle ore 4.00 del mattino in Italia, dal momento che ci separano otto ore di fuso orario dal Paese del Sol Levante. Il primo dei due singolari vedrà affrontarsi Fabio Fognini e il padrone di casa Yuichi Sugita: potrebbe già essere la partita decisiva se dovesse vincere Fognini, dal momento che l’Italia conduce per 2-1 dopo il doppio. Se invece vincesse Sugita, sarebbe decisivo l’ultimo singolare in programma, quello che vedrà Andreas Seppi sfidare Taro Daniel. Come sempre in Coppa Davis si gioca al meglio dei cinque set e conquisterà dunque la vittoria chi si aggiudicherà tre set.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA COPPA DAVIS

Giappone Italia di Coppa Davis 2018 è visibile in diretta tv su SuperTennis, la web-tv digitale che trovate in chiaro al numero 64 del televisore oppure al 224 del bouquet Sky (in questo caso dunque solo per gli abbonati alla televisione satellitare). Sarà possibile assistere ai match anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone grazie alla diretta streaming video garantita dal sito ufficiale www.supertennis.tv. Per le informazioni utili sul torneo potete consultare la pagina www.daviscup.com; il corrispettivo account Twitter potete trovarlo all’indirizzo @DavisCup.

LA SITUAZIONE

Come abbiamo già accennato, il doppio ieri ha dato all’Italia una vittoria che potrebbe essere fondamentale: Fabio Fognini e Simone Bolelli si sono imposti in quattro set sulla coppia nipponica composta da Ben McLachlan e Yasutaka Uchiyama dando agli azzurri il punto del 2-1 dopo che i singolari del venerdì si erano chiusi con una vittoria per parte. Straordinari per Fognini, che sarà in campo per il terzo giorno consecutivo ma sulle ali dell’entusiasmo, dal momento che ha vinto sia venerdì il singolare contro Taro Daniel sia il doppio di ieri. Oggi il numero 1 azzurro sfida il numero 1 giapponese Yuichi Sugita, che venerdì ha avuto la meglio su Seppi: un match insidioso, dal momento che il giapponese è il numero 41 nella classifica mondiale Atp, anche se è difficile fare pronostici visto che i due nelle loro carriere non si sono mai affrontati. Il match fra Daniel e Seppi metterà invece di fronte i numeri 2: l’altoatesino potrebbe avere un vantaggio, sia in termini di valore assoluto (è avanti di una trentina di posizioni nel ranking) sia come esperienza e abitudine a giocare partite con una posta in palio pesante. Sempre che a chiudere i conti non provveda già in precedenza Fognini, completando un weekend trionfale che a quel punto sarebbe memorabile per Fabio.

