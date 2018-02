Cosenza-Siracusa/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Cosenza-Siracusa: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. I silani vogliono tornare alla vittoria dopo il mezzo passo falso contro l'Andria.

04 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Cosenza-Siracusa, LaPresse

Cosenza-Siracusa, diretta dal signor Guida di Salerno, domenica 4 febbraio 2017 alle ore 16.30, sarà una delle partite d'apertura della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Dopo cinque vittorie consecutive in campionato (sei, considerando anche la Coppa Italia), la marcia del Cosenza si è fermata ad Andria, nell'ultima giornata di campionato, con i silani costretti a recuperare il gol dei pugliesi, siglato in chiusura di primo tempo da Rada, grazie ad un rigore di Loviso. La classifica dei rossoblu, soprattutto rispetto al difficile inizio di stagione, resta comunque lusinghiera con i calabresi al sesto posto in classifica, sempre stabilmente in zona play off. Soprattutto, vincere questo nuovo impegno casalingo significherebbe sorpassare proprio il Siracusa che al momento si trova al quarto posto con due lunghezze di vantaggio rispetto al Cosenza.

Siracusa che pure domenica scorsa ha difeso il suo quarto posto battendo in casa il Fondi con un perentorio tre a zero grazie alle reti di Liotti, Parisi e Catania. Un successo che ha riscattato le precedenti sconfitte subite dagli aretusei, in trasferta ad Andria e in casa contro il Rende. Dopo aver vissuto un momento molto brillante, durante il mese di dicembre il Siracusa ha visto calare un po' il suo rendimento. Una situazione non preoccupante considerando che i siciliani puntavano a consolidare il grande campionato già disputato nella scorsa stagione, in cui hanno veleggiato costantemente ai piani alti della classifica. Quello di Cosenza, visto il rendimento mantenuto dai silani negli ultimi due mesi, sarà sicuramente un test importante per le ambizioni della squadra di Bianco.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro Cosenza Siracusa sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo la diretta streaming video via internet del match fruibile da tutti gli abbonati, o da coloro che acquisteranno l'evento singolo, al sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI COSENZA SIRACUSA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio San Vito-Marulla di Cosenza. I padroni di casa giocheranno con Saracco in porta, mentre Idda, Dermaku e Pascali saranno i titolari nella difesa a tre rossoblu. Trovato, Loviso e Bruccini si muoveranno al centro della linea mediana, con Corsi impiegato come esterno laterale di destra e D'Orazio impiegato come esterno laterale di sinistra. In attacco, il nigeriano Okereke farà coppia con Perez. Risponderà il Siracusa con Tomei tra i pali, Daffara sull'out difensivo di destra e Liotti sull'out difensivo di sinistra, mentre Magnani e Giordano saranno i due difensori centrali. L'argentino Spinelli e Toscano si muoveranno come playmaker arretrati di centrocampo alle spalle dei tre incursori De Silvestro, Parisi e Catania, alle spalle dell'unica punta di ruolo, Scardina.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli tattici impiegati dalle due squadre saranno il 3-5-2 per il Cosenza ed il 4-2-3-1 per il Cosenza. All'andata il Siracusa si è imposto in casa con il punteggio di quattro a due grazie alle reti di Grillo, Catania e a una doppietta di Sandomenico. Vittoria siciliana anche nell'ultimo precedente disputato a Cosenza il 9 aprile del 2017, con reti di De Silvestro e Pirrello e gol dei silani solo in pieno recupero su rigore con Baclet.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote dei bookmaker indicano il Cosenza come favorito, quota 2.10 per la vittoria dei silani in casa offerta da Bet365, mentre Bwin quota 3.10 l'eventuale pareggio e Betclic propone a 3.40 la quota per l'affermazione esterna dei siciliani. Per Unibet, quota 2.25 per l'over 2.5, mentre l'under 2.5 viene quotato dalla stessa agenzia 1.57.

