Discesa libera Garmisch/ Streaming video e diretta tv, orario, risultato live (oggi, Coppa del Mondo sci)

Diretta discesa libera Garmisch streaming video e tv, orario, risultato live della seconda discesa consecutiva di Coppa del Mondo di sci (oggi 4 febbraio)

04 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta discesa Garmisch: Lindsey Vonn (LaPresse)

La Coppa del Mondo di sci oggi ci propone la seconda discesa libera di Garmisch Partenkirchen: siamo all’ultima gara del Circo Bianco prima delle Olimpiadi di Pyeongchang, che naturalmente da venerdì catalizzeranno l’attenzione di tutti gli appassionati. Adesso però resta alle velociste un ultimo sforzo, in una discesa “normale” come d'altronde quella di ieri dopo che è saltato l'esperimento delle due manche: per le donne è la penultima della stagione, per la Coppa di specialità sono in palio punti fondamentali, oltre naturalmente a una spinta psicologica verso i Giochi che metterà di buon umore chi saprà fare bene in un test certamente più significativo rispetto a quello di ieri dal punto di vista tecnico. Eccovi allora tutte le informazioni utili per seguire al meglio la seconda discesa di Garmisch.

DISCESA GARMISCH, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La partenza della prima atleta nella discesa femminile di Garmisch è in programma alle ore 12.30. Diciamo che l'appuntamento per tutti gli appassionati sarà anche oggi in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sia su Sky sia sul digitale terrestre di Mediaset Premium. Se non potrete mettervi davanti a un televisore, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player ma anche Sky Go e Premium Play. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Garmisch Partenkirchen (www.fis-ski.com).

DISCESA GARMISCH: VERSO LE OLIMPIADI

Naturalmente la gara di ieri ci ha detto chi sta meglio sia fisicamente sia come confidenza con la pista di Garmisch. Siamo però ormai a ridosso delle Olimpiadi, dunque facciamo già un tuffo verso le emozioni a cinque cerchi, naturalmente per quanto riguarda la discesa femminile. A Sochi 2014 c’era stata per la prima volta una vittoria ex-aequo, con la slovena Tina Maze e la svizzera Dominique Gisin che condivisero la medaglia d’oro. Entrambe però nel frattempo si sono ritirate, dunque di quel podio sarà in gara a Pyeongchang solamente l’altra svizzera Lara Gut, che in Russia ottenne la medaglia di bronzo. Ancora presente e rivale temibilissima per chiunque è però colei che vinse la discesa olimpica a Vancouver 2010: stiamo parlando naturalmente di Lindsey Vonn, che in Canada precedette Julia Mancuso ed Elisabeth Goergl (entrambe ritiratesi nel frattempo) e sarà uno spauracchio per tutti in Corea, dopo i due secondi posti dell’anno scorso nelle gare pre-olimpiche in discesa e super-G a Jeongseon, entrambe però vinte dalla nostra Sofia Goggia.

Proprio perché in questo weekend a Garmisch gareggiano le velociste, il programma dello sci alpino femminile alle Olimpiadi vedrà le gare tecniche precedere discesa e super-G, con l’inversione di quello a cui siamo normalmente abituati. La prima gara femminile a Pyeongchang sarà infatti il gigante, che si disputerà lunedì 12 febbraio, seguito dallo slalom di mercoledì 14. Le gare veloci dunque stavolta seguiranno: il super-G avrà luogo sabato 17, mentre per la discesa bisognerà aspettare fino a mercoledì 21. Infine ci saranno la combinata venerdì 23 e la gara a squadre miste (maschi e femmine insieme) di sabato 24, che segnerà il debutto di questa competizione nel calendario dello sci alpino alle Olimpiadi. Manca sempre meno, sarà meglio segnarsi le date.

© Riproduzione Riservata.