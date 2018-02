Francavilla-Rende/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Virtus Francavilla-Rende: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Al Fanuzzi le due squadre provano a migliorare le rispettive classifiche.

04 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Virtus Francavilla-Rende, LaPresse

Virtus Francavilla-Rende, diretta dall'arbitro Gino Garofalo della sezione di Torre del Greco (in collaborazione con gli assistenti Cantiani e Fraggetta) è in programma allo stadio Franco Fanuzzi domenica 4 febbraio 2018 alle ore 16.30, l'incontro è valevole per la 24^ giornata del campionato di Serie C girone C. La Virtus Francavilla si presenta al suo undicesimo appuntamento interno della regular season con uno stato di forma non proprio invidiabile: la compagine di Gaetano D'Agostino non vince da ben quattro giornate, l'ultimo successo risale infatti allo scorso 17 dicembre quando i biancoazzurri si imposero sulla Fidelis Andria per 2 a 1, da allora sono arrivati due pareggi e due sconfitte, l'ultima una settimana fa contro il Catania nonostante una buona prestazione in cui gli uomini D'Agostino avevano saputo mettere in difficoltà la seconda forza del girone.

Anche il Rende è reduce da un KO, in particolare il club calabrese deve riscattare il KO interno contro il Lecce che ha forse ridimensionato le ambizioni della squadra di Bruno Trocini che dopo tre vittorie di fila si era illusa di poter scalare i vertici della graduatoria. I rennitani sono stati scavalcati dal Siracusa e ora occupano la quinta posizione, in ogni caso ruolino più che rispettabile per una neopromossa ripescata in extremis. Quello al Fanuzzi sarà dunque un match che occupano entrambe la parte sinistra della classifica e che nella peggiore delle ipotesi non dovrebbero avere grossi problemi a garantirsi la permanenza in Serie C anche per la prossima stagione.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match Virtus Francavilla Rende sarà visibile solamente in diretta streaming video sulla piattaforma di Eleven Sports che offre in esclusiva tutte le partite del campionato di terza divisione, al prezzo di 2,90 €. Non è prevista invece nessuna diretta tv nazionale o locale.

LE PROBABILI FORMAZIONI VIRTUS FRANCAVILLA RENDE

I padroni di casa potrebbero fare il loro ingresso sul terreno di gioco con il seguente undici: in porta è sicura la riconferma di Saloni che lunedì scorso contro il Catania ha saputo disimpegnarsi egregiamente limitando i danni, davanti al portiere della Virtus Francavilla la solita difesa a tre con Prestia, De Toma e Agostinone; un robusto centrocampo a cinque con Albertini e Pino sulle corsie esterne che avranno il compito di portare palla nella metà campo avversaria, i mediani Biason, Folorunsho (scuola Lazio) e Sicurella dovranno invece rifinire la manovra e trovare il modo di innescare la coppia d'attacco formata da Lugo Martinez e Madonia. Per il Rende, mister Trocini è probabile che riproponga in blocco l'undici che ha cercato (vanamente) di fermare il Lecce, quindi tra i pali ci sarà Forte; difesa a tre con Sanzone, Porcaro e Pambianchi; Laaribi dirigerà il centrocampo con il supporto dei mediani Franco e Rossini, sulle corsie esterne i terzini Gigliotti e Blaze si occuperanno di entrambe le fasi; i centravanti Ricciardo e Vivacqua dovranno invece finalizzare le azioni offensive.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Sia D'Agostino che Trocini utilizzano sovente il 3-5-2, modulo che ha consentito loro di trovare un centro equilibrio in mezzo al campo e anche di raccogliere risultati soddisfacenti. L'unico precedente risale al 23 settembre 2017 quando la Virtus Francavilla ha sbancato il Lorenzon con il gol di Saraniti.

QUOTE E SCOMMESSE

Stando alle ultime quote aggiornate i bookmaker tendono a sbilanciarsi lievemente nei confronti della Virtus Francavilla: su Bet365 l'1 della compagine locale viene dato a 2,29 mentre per il 2 del Rende Betclic offre una vincita di 3,10 volte la posta in palio, con Bwin che ha fissato a 3,10 la quota per l'X. Trattandosi di due squadre che non segnano tantissimo, Unibet propone per l'Under (1,50) una quota più bassa rispetto all'Over (2,43), inoltre Betclic suggerisce agli scommettitori di puntare sul risultato esatto di 0-0, caratterizzato da una quota invitante di 7,00.

© Riproduzione Riservata.