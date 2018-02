Gavorrano Prato/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Gavorrano Prato: streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Sfida delicatissima tra le due ultime in classifica nel girone A di Serie C

04 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Gavorrano Prato, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Gavorrano Prato sarà diretta dall’arbitro Daniele De Santis; si gioca alle ore 14:30 di domenica 4 febbraio ed è un incrocio davvero importante per la salvezza, inserito nella ventiquattresima giornata del girone A in Serie C 2017-2018. Le due squadre combattono da tempo per abbandonare l’ultimo posto in classifica: in un campionato senza retrocessione diretta fa poca differenza, ma l’avversaria nei playout cambierebbe e dunque anche recuperare una posizione potrebbe essere utile. Al momento Gavorrano e Prato sono appaiate a 14 punti; il problema per entrambe è che la terzultima (il Cuneo) ha 7 lunghezze di vantaggio e dunque servirà vincere per provare a recuperare ulteriori posti, così da provare ad avere il fattore campo nello spareggio per rimanere in Serie C. Importante notare come nella partita di andata, la vittoria fosse andata al Prato: dovesse vincere in trasferta, la squadra gigliata avrebbe un chiaro vantaggio nella corsa ad evitare di essere il fanalino di coda del girone. L’assunto in ogni caso è che il pareggio non serve a nessuno: per questo motivo potremmo vedere una partita dalla grande intensità.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Gavorrano Prato non sarà trasmessa in diretta tv; come sempre accade per le partite di Serie C, la visione è possibile solo con il servizio che il portale elevensports.it offre in diretta streaming video, dunque su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per abbonarsi alla piattaforma sarà necessario pagare una quota; il sito è raggiungibile anche attraverso il vecchio indirizzo sportube.tv, e fornisce tutte le partite della stagione di terza divisione, non solo quelle di campionato ma anche quelle di Coppa Italia.

IL CONTESTO

Il Gavorrano è la squadra partita peggio nel girone A: una serie iniziale di sette sconfitte ha inevitabilmente complicato le cose fin dal principio. I grossetani si sono poi ripresi, ma con l’arrivo dell’inverno sono tornati a fare fatica: hanno vinto solo una volta nelle ultime sette partite, raccogliendo appena 4 punti e non riuscendo a creare separazione rispetto al Prato, dovendo anche registrare l’allungo delle realtà che li precedono in classifica. In casa sono arrivate tutte le tre vittorie di questo campionato, oltre a un pareggio; piange il piatto in trasferta, e allora oggi bisognerà provare a sfruttare il fattore Zecchini. Il Prato è crollato dopo aver raccolto 5 punti nelle prime quattro partite: dopo il successo sul Gavorrano nel girone di andata sono arrivate 12 sconfitte in 16 partite, con appena due vittorie e tre pareggi. Il 21 gennaio il Prato è tornato a vincere, battendo il Cuneo in una sfida diretta importantissima: ha ritrovato il gol dopo 496 minuti, ma siccome i limiti sono fissati da due autogol dobbiamo tornare al 12 novembre per l’ultima rete “diretta”, perciò Gianmario Piscitella ha spezzato un digiuno durato 706 minuti. Un dato poco confortante.

PROBABILI FORMAZIONI GAVORRANO PRATO

In panchina per il Gavorrano non ci sarà Giancarlo Favarin, squalificato; la formazione dovrebbe essere la stessa che ha pareggiato sul campo del Siena, dunque con Falcone tra i pali e una linea difensiva nella quale Borghini e Ropolo accompagnano il leader Marchetti. Gemignani e Favale, gli esterni, dovranno essere bravi ad alzare il baricentro della squadra e aiutare i due mediani, vale a dire Damonte e Vitiello. Remedi dovrebbe giocare in posizione più avanzata, supportando Brega e Moscati che saranno i due attaccanti. Il Prato ha ceduto due terzini destri, Marzorati e Démoléon: spazio possibile al giovane Giuseppe Giannini - era in panchina domenica scorsa - con Seminara a sinistra e la coppia centrale formata da Ghidotti e Martinelli. A centrocampo Fantacci e Colli giocheranno nel settore nevralgico, mentre Ceccarelli e Piscitella saranno i laterali; la posizione dell’ex Roma potrebbe alzarsi così da formare una sorta di 4-3-3, con Orlando e Liurni che giocheranno davanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Partita delicatissima e per questo poco pronosticabile: l’agenzia di scommesse Snai punta comunque sul fattore campo e assegna i favori del pronostico alla squadra di casa. Il segno 1 per la vittoria del Gavorrano vale 2,10 contro il 3,15 che accompagna il segno 2, identificativo del successo esterno del Prato; una partita comunque in equilibrio, anche se il segno X che dovrete giocare il pareggio vale esattamente quanto la vittoria fuori casa, e dunque vi permetterebbe di guadagnare 3,15 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

