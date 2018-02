Giacomelli, arbitro Juventus Sassuolo/ Pasqua alla VAR, cambio per infortunio? Il giallo sull'annuncio

04 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Giacomelli, arbitro Juventus Sassuolo (Foto: LaPresse)

Non sono mancate le sorprese in Juventus-Sassuolo, anche nel pre-partita. Vi abbiamo raccontato dell'infortunio dell'ultimo minuto di Andrea Barzagli, ma nelle ore scorse c'è stata una defezione anche nella squadra degli arbitri. Non sta arbitrando Fabrizio Pasqua di Tivoli, come comunicato giovedì, ma Piero Giacomelli di Trieste, assistito da Vivenzi e Lo Cicero. Quarto ufficiale è rimasto Martinelli. C’è stato dunque un piccolo cambio di designazione di Juventus-Sassuolo, perché Pasqua ha sostanzialmente fatto cambio con Giacomelli, il quale era designato alla VAR con Passeri. I precedenti di Giacomelli con la Juventus sorridono ai bianconeri: vittorie contro Bologna e Cesena nel 2014, contro Empoli e Carpi nel 2015, contro il Palermo nel 2016 e contro l’Atalanta in Coppa Italia nel 2017. L’ultima partita con l fischietto friulano è stato il derby col Torino del settembre 2017 vinto 4 a 0.

GIACOMELLI ARBITRA JUVENTUS-SASSUOLO: IL “GIALLO”

Piero Giacomelli arbitra Juventus-Sassuolo, anziché Pasqua. Pare che quest’ultimo sia stato fermato da un infortunio che gli impedisce di correre, quindi si occupa oggi della VAR. Il cambio di designazione però ha creato un piccolo “giallo”, perché l’AIA non ha comunicato sul suo sito le motivazioni del cambio, anche alla luce delle recenti polemiche su arbitraggio e VAR. A peggiorare le cose anche il fatto che sia stata la Juventus ad annunciare la novità con un tweet. Se è vero che l’AIA aveva già pubblicato la circolare al riguardo, è altrettanto vero che bisognava spulciare bene il sito per trovare la comunicazione. Forse meritava più risalto, infatti la sensazione è che sia stata la Juventus a render nota concretamente la notizia. Un autogol comunicativo dell’AIA, che così ha lasciato aperta la porta a complottismi vari.

