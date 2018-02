Giana Viterbese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Giana Viterbese: streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Due squadre in zona playoff si affrontano a Gorgonzola nel girone A della Serie C

04 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Giana Viterbese, Serie C girone A (Foto LaPresse)

Giana Erminio Viterbese, che sarà diretta da Luigi Carella, si gioca per la ventiquattresima giornata della Serie C 2017-2018: siamo al Comunale di Gorgonzola e queste due squadre lottano per un posto nei playoff all’interno del girone A. Posto che al momento stringono entrambe: la Giana dopo un pessimo avvio di stagione ha ritrovato la forma dello scorso anno ed è attualmente quinta, anche se distanziata di 7 lunghezze dalla quarta forza e dunque con poche possibilità (almeno attualmente) di migliorare la sua posizione. La Viterbese sta stupendo tutti: nello scorso campionato era neopromossa e si era comunque presa i playoff, quest’anno è addirittura in corsa, almeno tecnicamente, per la promozione diretta. Il vero obiettivo potrebbe essere quello di saltare il primo turno degli spareggi: grazie al terzo posto (41 punti) questa è per il momento una realtà e in questo girone di ritorno i laziali proveranno a confermarsi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Giana Erminio Viterbese non sarà trasmessa in diretta tv; come sempre accade per le partite di Serie C, la visione è possibile solo con il servizio che il portale elevensports.it offre in diretta streaming video, dunque su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per abbonarsi alla piattaforma sarà necessario pagare una quota; il sito è raggiungibile anche attraverso il vecchio indirizzo sportube.tv, e fornisce tutte le partite della stagione di terza divisione, non solo quelle di campionato ma anche quelle di Coppa Italia.

IL CONTESTO

Sette vittorie nelle ultime 11 partite fanno della Giana una delle squadre più in forma del girone A; è vero che in mezzo sono arrivati anche risultati non esaltanti (il pareggio di Cuneo della scorsa settimana, soprattutto la netta sconfitta di Gavorrano) ma i lombardi hanno nettamente dimostrato di poter tornare a esprimere il calcio dello scorso torneo, quando si erano proposti come grande rivelazione della Serie C. Purtroppo l’inizio a rilento (un punto nelle prime quattro, cinque sconfitte nelle prime 11) ha impedito alla squadra milanese di proporsi come candidata alla promozione diretta, ma già arrivare ai playoff per il secondo anno consecutivo sarebbe un grande traguardo per una realtà ancora in evoluzione; lo stesso discorso possiamo farlo per la Viterbese, due anni fa ancora in Serie D e ora a “soli” 9 punti dal Livorno capolista. I gialloblu non perdono da nove partite, sei delle quali vinte; anche nel 2016-2017 erano riusciti a rimanere imbattuti a lungo. Purtroppo domenica è stata persa una grande occasione: quella di ridurre il distacco dal Livorno e, allo stesso tempo, di aumentare a 4 punti il distacco dal Pisa quarto. Lo 0-0 interno contro i nerazzurri resta comunque un risultato positivo, perchè ha dato prova del valore della squadra.

PROBABILI FORMAZIONI GIANA ERMINIO VITERBESE

La Giana di Cesare Albé presenta la solita formazione, quella con il tandem d’attacco composto da Salvatore Bruno e Perna, con Chiarello e Iovine (in gol domenica scorsa) che danno una grossa mano perchè di fatto sono degli esterni offensivi che partono sulla linea dei centrocampisti, formando un 4-4-2 classico. I due mediani sono Pinto e Matteo Marotta, incaricati ovviamente di creare gioco ma anche di fare interdizione; in difesa Bonalumi e Montesano sono i centrali a protezione del portiere spagnolo Pablo Sanchez, Simone Perico e Foglio agiranno invece sugli esterni. Tegola per la Viterbese: squalificato Jefferson, dunque come prima punta dovrebbe giocare Claudio De Sousa che è favorito su Ngissah. Vandeputte e Calderini saranno come al solito gli esterni che completano il tridente, mentre in mediana avremo Benedetti in cabina di regia e le due mezzali che saranno Baldassin e Di Paolantonio. In difesa non si cambia: Celiento gioca a destra e De Vito a sinistra, in mezzo Sini e Rinaldi proteggono il portiere Iannarilli.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote che ha fornito l’agenzia di scommesse Snai parlano di una partita assolutamente equilibrata, tanto che le due possibilità di vittoria, interna ed esterna, sono davvero vicine. Nel dettaglio vale 2,40 il segno 1 che identifica la vittoria della Giana Erminio, mentre per il successo esterno della Viterbese (ovviamente segno 2) la quota è di 2,75. Come succede in questi casi, il pareggio che è identificato dal segno X è l’eventualità che porta in dote la vincita maggiore: il vostro guadagno in questo caso sarebbe infatti di 3,05 volte la somma che avrete deciso di investire.

