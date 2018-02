Infortunio Barzagli/ Juventus news, problemi al polpaccio durante il riscaldamento: risentimento muscolare?

04 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Infortunio Barzagli, Juventus news (Foto: LaPresse)

Infortunio per Andrea Barzagli e cambio di formazione per la Juventus pochi minuti prima dell'inizio della partita contro il Sassuolo. Massimiliano Allegri deve fare a meno dell'esperto difensore, il quale ha accusato un fastidio al polpaccio. Al suo posto Daniele Rugani, in campo dal primo minuto dopo aver fatto tanta panchina. Per il centrale non dovrebbe trattarsi di un problema serio, almeno a quanto pare dalle ultime informazioni. Dovrebbe trattarsi infatti di una scelta precauzionale, una mossa prudente per evitare conseguenze più gravi. Del resto la stagione è molto intensa per la Juventus, impegnata su tre fronti. Resta da capire però se questo infortunio pregiudicherà la partecipazione di Andrea Barzagli al prossimo delicato match di Champions League contro il Tottenham. Seguiranno ovviamente aggiornamenti sulle condizioni del centrale bianconero, del resto la sua defezione è stata improvvisa.

INFORTUNIO BARZAGLI: PROBLEMI DURANTE IL RISCALDAMENTO

Doveva scendere in campo al posto di Mehdi Benatia, ma Andrea Barzagli durante il riscaldamento pre-partita ha avvertito qualche problema. Erano state già annunciate le formazioni ufficiali, quindi la presenza del centrale in difesa, poi però ha accusato un risentimento muscolare al polpaccio. A Daniele Rugani dunque il compito di far rifiatare il difensore marocchino: una chance da non sprecare visto che è reduce da un periodo dietro le quinte dopo l'esplosione del compagno. Dopo il forfait dell'ultima ora di Barzagli, si attendono però notizie sulle sue condizioni. Bisognerà però attendere almeno il termine della partita per capire che tipo di problema ha accusato Barzagli, mentre solo gli esami delle prossime ore chiariranno la reale entità del suo infortunio, oltre che una diagnosi precisa con i relativi tempi di recupero.

