Infortunio Matuidi/ Juventus news, problema muscolare: il centrocampista a rischio per il Tottenham

Infortunio Matuidi, Juventus news: problema muscolare per il centrocampista, è a rischio per il Tottenham. Le ultime notizie sulle condizioni del calciatore francese in vista della Champions

04 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Infortunio Matuidi, Juventus news (Foto: LaPresse)

Cresce la lista degli infortunati della Juventus, che registra la defezione di Blaise Matuidi dopo quella di Andrea Barzagli. La squadra di Massimiliano Allegri, già avanti con quattro reti sul Sassuolo, ha perso l'esperto centrocampista. Problema muscolare per il calciatore francese, comprensibile dunque l'ansia in vista della gara di Champions League contro il Tottenham. Le condizioni di Matuidi, così come quelle del difensore centrale, verranno valutate nelle prossime ore, ma c'è preoccupazione. Guai muscolari per il centrocampista, sostituito da Claudio Marchisio all'Allianz Stadium. Dopo la terza rete, quella con cui Sami Khedira ha firmato la doppietta personale, il francese si è toccato la coscia destra accusando un fastidio che ha spinto l'allenatore della Juventus a procedere con la prima sostituzione della partita. Gli esami strumentali renderanno più chiaro il quadro delle sue condizioni fisiche.

INFORTUNIO MATUIDI: A RISCHIO PER LA SFIDA COL TOTTENHAM

Diagnosi e tempi di recupero: sono queste le due informazioni più attese in casa Juventus dopo l'infortunio di Blaise Matuidi. Il calendario bianconero è ricco di impegni e l'esperienza del centrocampista francese è importante, soprattutto in Champions League, per questo è importante sapere che infortunio ha riportato e quanto dovrà restare fermo ai box. Il rischio che salti la sfida contro il Tottenham c'è e tiene in ansia il club bianconero con tutti i suoi tifosi. L'ambiente Juventus è in ansia e aspetta che vengano resi noti i tempi necessari per rivedere in campo Matuidi, nella speranza che riesca ad essere disponibile per il Tottenham. D'altra parte Massimiliano Allegri sa di poter contare su Claudio Marchisio, che ha fatto il suo ingresso in campo oggi proprio al posto di Matuidi. La rosa prevede diversi ricambi, ma la speranza è che tutti siano a disposizione.

