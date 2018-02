Inter, Spalletti/ Crisi senza fine, Perisic fantasma: “Abbiamo un carattere debole e la colpa è solo mia”

Inter e Spalletti, crisi infinita: “Abbiamo un carattere debole e la colpa è solo mia”. L'amarezza dell'allenatore nerazzurro dopo il pareggio con il Crotone: sono 10 partite senza vittorie

04 febbraio 2018 Silvana Palazzo

Inter e Spalletti, crisi infinita (Foto: LaPresse)

Buio senza fine per l’Inter, che non sa più vincere. E Luciano Spalletti è sempre più in difficoltà. Sono dieci infatti le partite, tra campionato e Coppa Italia, senza gioia dopo quella con il Crotone. Il bilancio è di sette pareggi e tre sconfitte. La squadra è senza gioco, ma a mancare è anche la personalità. «Siamo sfiduciati», ammette Spalletti al termine della partita contro il Crotone. Così comunque si complica la corsa per la Champions League. Si può parlare dunque di una crisi profonda, di risultati e di identità. Due mesi senza vittoria per un’iter fragile, incapace di reagire, lenta e senza idee. Gli unici a salvarsi ieri sono stati Samir Handanovic, Eder e l’ultimo arrivato Rafinha. Per il resto tanti errori e giocatori che si sono persi, come Ivan Perisic, Borja Valero e Marcelo Brozovic. Neppure dalle fasce arrivano spunti, ma Spalletti deve fare i conti anche con problemi di tenuta atletica e mentale. La reazione di Brozovic quando è stato sostituito evidenzia un nervosismo palpabile. E questo è un brutto segnale per Spalletti, che dal canto suo prova a minimizzare per non aprire casi.

INTER E SPALLETTI, CRISI INFINITA: “CARATTERE DEBOLE”

L’Inter intanto con otto gare senza vittorie eguaglia la sua peggior striscia negativa di partite senza vittorie in Serie A. Non succedeva dal finale di stagione dell’anno scorso con Stefano Pioli in panchina. Ora la Roma è in agguato: Luciano Spalletti deve trovare la soluzione ai problemi, altrimenti sarà tardi. La faccenda è molto seria, al punto tale da mettere a rischio la stagione. L’andazzo non può non impensierire l’allenatore dell’Inter. «C’è un po’ di preoccupazione perché non si vede una grande razione. Abbiamo provato anche a toccare diversi tasti e creato un sistema di lavoro che possa dare fiducia ai ragazzi». Ma Spalletti fatica a comprendere il tormento nerazzurro: «Siamo in difficoltà, non vinciamo da tanto. Siamo al di sotto del nostro livello un po’ in tutti e in alcuni giocatori che possono fare la differenza. Ci manca qualcosa per ambire a risultati importanti». Non usa mezzi termini per commentare la deriva dell’Inter. «Abbiamo un carattere debole. La colpa è solo mia: sono io quello che deve assumersi le responsabilità».

