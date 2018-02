Italia Inghilterra/ Rugby info streaming video e diretta tv: risultato live (DMax 6 Nazioni 2018, 4 febbraio)

04 febbraio 2018 Mauro Mantegazza

Diretta Italia Inghilterra rugby - LaPresse, repertorio

Italia Inghilterra, diretta dall'arbitro francese Mathieu Raynal, è la partita del torneo Sei Nazioni 2018 di rugby valida per la prima giornata dell’evento più affascinante e ambito della palla ovale europea. Appuntamento alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, domenica 4 febbraio, allo stadio Olimpico di Roma, dove la Nazionale italiana affronterà subito l’avversario sulla carta più difficile, quello contro il quale l’Italia del rugby non ha mai vinto nemmeno una volta in tutta la sua storia (l’unico fra le squadre del Sei Nazioni): l’Inghilterra. Sarà dunque subito un test molto significativo sul valore degli azzurri del c.t. Conor O’Shea, anche se naturalmente la vittoria sarà un obiettivo molto difficile da raggiungere.

ITALIA INGHILTERRA, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA INGHILTERRA (6 NAZIONI RUGBY)

Come già nelle passate edizioni, tutto il Sei Nazioni e quindi anche Italia-Inghilterra sarà trasmessa in diretta tv in chiaro ed in esclusiva da Dmax, canale che appartiene a Discovery Channel e che si trova al numero 52 del digitale terrestre gratuito, al 28 di Tivùsat e al numero 136 della piattaforma satellitare Sky. Non solo: l'emittente si dedica con grande spiegamento di forze al rugby in queste settimane e in aggiunta alle partite live ci saranno anche una serie di trasmissioni dedicate alla palla ovale, con approfondimenti tecnici ma anche di colore. DMax in queste settimane vivrà di rugby anche sui social network ufficiali del canale (Facebook, Twitter, YouTube), oltre a garantire anche la diretta streaming video agli utenti che non potessero mettersi davanti a un televisore all'ora delle partite, tramite il servizio Dplay. Informazioni utili sul web si troveranno anche sui social network: ricordiamo ad esempio, per limitarci ai profili ufficiali del torneo Rbs 6 Nations, che l'account in italiano su Twitter è @RBSSei, inoltre per gli azzurri una fonte importante sono la pagina Facebook (Federazione Italiana Rugby) e il profilo Twitter (@Federugby) della Federazione Italiana.

IL CONTESTO

Si affrontano la squadra che nelle ultime due edizioni del Sei Nazioni non ha vinto nemmeno una partita e quella che invece ha conquistato i successi finali sia nel 2016 sia nel 2017: basterebbe questa annotazione per ricordare quanto grande sia la distanza che ancora separa l’Italia dall’Inghilterra nel rugby, nonostante siano passati ormai quasi 20 anni dalla nostra comparsa nel torneo che prima per molti decenni era stato delle Cinque Nazioni. Ogni tanto qualche lampo, l’ultimo dei quali è stata la vittoria contro il Sudafrica nell’autunno 2016 (la prima di sempre per gli azzurri contro una delle tre big dell’emisfero australe), ma il cammino da fare per il rugby italiano è ancora decisamente molto lungo. In questo momento le notizie più confortanti arrivano da Benetton e Zebre, che stanno disputando un campionato più che dignitoso nel Pro14. Per la crescita complessiva del movimento rugbisti è infatti fondamentale che i club riescano a diventare più competitivi a livello internazionale, anche se naturalmente la Nazionale resta fondamentale anche in termini di immagine e popolarità.

L’Inghilterra naturalmente non ha di questi problemi e Oltremanica tutti si attendono che la loro Nazionale ottenga oggi pomeriggio a Roma la prima vittoria nel Sei Nazioni 2018 per provare a dare l’assalto a quello che sarebbe il terzo trionfo consecutivo: missione difficilissima se si pensa che da quando esiste il Sei Nazioni mai nessuno l’ha vinto per tre anni di fila, mentre bisogna tornare agli anni Dieci del secolo scorso per trovare una tripletta consecutiva in quello che naturalmente era allora il Cinque Nazioni, che anzi solo da pochi anni aveva accolto la Francia come prima espansione dell’originale Home Nations tutto britannico. Sulla carta non c’è storia, gli inglesi non vogliono neanche pensare alla possibilità di mancare per la prima volta la vittoria contro l’Italia: sarà possibile ottenere l’impresa storica?

