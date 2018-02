Juve Stabia-Paganese/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Juve Stabia-Paganese: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Le due squadre sono reduci da un weekend vissuto tra emozioni contrastanti.

Diretta Juve Stabia-Paganese, LaPresse

Juve Stabia-Paganese, diretta dal signor Meraviglia di Pistoia, domenica 4 febbraio 2017 alle ore 16.30, sarà una delle partite d'apertura della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Sono reduci da un turno di campionato vissuto tra emozioni decisamente contrastanti, la Juve Stabia e la Paganese. Le Vespe hanno mancato quello che sarebbe stato il loro settimo risultato utile consecutivo in campionato, perdendo sul campo del Trapani nell'anticipo del venerdì della ventitreesima giornata. La Paganese invece, dopo tre sconfitte consecutive, hanno trovato il colpo di coda necessario per mantenere accesa la speranza della salvezza senza passare dai play out, battendo in casa il fanalino di coda Akragas grazie ad una rete di Tascone in apertura di match.

A quota diciannove punti, la Paganese dista tre lunghezze dal quintultimo posto e può sperare ancora, mentre la Juve Stabia dopo aver risalito in maniera lenta ma costante prima della sosta la classifica, ha iniziato il 2018 ottenendo un solo punto in due partite e si trova al momento al decimo posto in classifica, che a fine stagione sarebbe l'ultimo per ottenere i play off. Considerando che il Trapani al momento nel girone C di Serie C è la terza della classe per distacco, la battuta d'arresto della Juve Stabia poteva comunque essere prevedibile: servirà una risposta, considerando comunque che le due squadre sono separate da dieci punti in classifica, anche se la Paganese ha spesso messo in difficoltà le squadre più blasonate del campionato anche sul loro campo, nonostante la recente crisi.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro Juve Stabia-Paganese sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo la diretta streaming video via internet del match fruibile da tutti gli abbonati, o da coloro che acquisteranno l'evento singolo, al sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI JUVE STABIA PAGANESE

Le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Menti di Castellammare di Stabia. La Juve Stabia giocherà con Branduani in porta, Nava in posizione di terzino destro e Crialese in posizione di terzino sinistro, mentre Redolfi e Bachini giocheranno al centro della retroguardia. Centrocampo a quattro schierato dalla fascia destra alla fascia sinistra con Canotto, il camerunese Matute, Viola e il brasiliano Strefezza. In attacco spazio a Simeri e Paponi. Risponderà la Paganese con il senegalese Gomis in porta alle spalle di una difesa a tre composta da Meroni, Acampora e Piana. A centrocampo, zona centrale presidiata da Bensaja, Picone e Scarpa, mentre Tascone si muoverà sulla fascia destra e Della Corte sarà l'esterno laterale di sinistra. In avanti, confermato il tandem Cesaretti-Talamo.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

I moduli a confronto saranno il 4-4-2 della Juve Stabia ed il 3-5-2 della Paganese. Nel match d'andata le Vespe si sono imposte due a uno con le reti di Allievi e Paponi, con la Paganese che è riuscita ad accorciare le distanze solamente nel recupero su calcio di rigore. Ma che è riuscita a vincere l'ultimo precedente a Castellammare di Stabia, uno a zero con rete di Bollino in apertura di ripresa il 12 marzo 2017.

QUOTE E SCOMMESSE

Le agenzie di scommesse ritengono molto più probabile la vittoria interna della Juve Stabia, quotata 1.68 da Betclic, mentre per Unibet il pareggio viene proposto ad una quota di 3.50 e Bwin moltiplica invece per 5.00 quanto investito sul successo esterno. Per Bet365, quota dell'over 2.5 fissata a 2.25 e quota dell'under 2.5 fissata a 1.61.

