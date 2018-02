Juventus Sassuolo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Juventus Sassuolo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. All'Allianz Stadium i bianconeri continuano la rincorsa alla vetta della Serie A

04 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Juventus Sassuolo, Serie A 23^ giornata (Foto LaPresse)

Juventus Sassuolo sarà diretta dall'arbitro Pasqua; l’Allianz Stadium apre le sue porte domenica 4 febbraio alle ore 15:00, per la partita che rientra nel programma della 23^ giornata della Serie A 2017-2018. I bianconeri giocano qualche ora prima del Napoli, come già accaduto nell’ultimo turno; ancora una volta dunque avranno la possibilità di prendersi il primo posto in classifica per breve tempo, aspettando i partenopei. In ogni caso la sfida scudetto sta entrando nel vivo, e diventa anche un duello di nervi aspettando il primo errore dell’una o dell’altra. La Juventus deve recuperare una lunghezza di svantaggio e quindi vincere partite del genere è un imperativo; il Sassuolo, pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere, deve se non altro provare a impensierire i campioni d’Italia sapendo di avere nelle corde la possibilità di fare risultato (è successo contro Roma e Inter). Bianconeri dunque favoriti, ma anche a causa della poca brillantezza degli ultimi tempi non devono assolutamente permettersi di sottovalutare questo impegno casalingo.

JUVENTUS SASSUOLO, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Per assistere a Juventus Sassuolo in diretta tv avrete a disposizione le due piattaforme a pagamento: gli abbonati Sky dovranno andare sui canali Sky Sport 1 e Sky Calcio 1 (qui con codice d’acquisto 411939), mentre gli abbonati al digitale terrestre potranno seguire la sfida sui canali Premium Sport 2 e Premium Sport 2 HD. In entrambi i casi sono attivabili le applicazioni Sky Go e Premium Play per la visione in diretta streaming video senza costi aggiuntivi; sui canali Sky Super Calcio e Premium Sport (anche in HD) vanno invece in onda Diretta Gol Serie A e Diretta Premium, i programmi che in tempo reale mostrano le reti e le fasi salienti di tutte le partite di campionato che si giocano in contemporanea nel pomeriggio.

IL CONTESTO

La Juventus arriva dalla vittoria di Bergamo, nella semifinale di andata di Coppa Italia: Massimiliano Allegri ha avvicinato quella che sarebbe la quarta finale consecutiva, e adesso torna a concentrarsi su un campionato che ha visto i bianconeri vincere le ultime sei partite subendo un solo gol (a Verona). Bisogna continuare la striscia per mettere pressione al Napoli, e al contempo provare a ritrovare un po’ di qualità in vista della Champions League: la difesa funziona, ma l’attacco ha prodotto appena 4 gol contro Cagliari, Genoa e Chievo che sono state battute sul filo di lana e rischiando tanto nei minuti finali. Anche per questo una prestazione convincente potrebbe far comodo a una Juventus che entra nel momento decisivo della stagione, essendo impegnata ancora su tutti i fronti; per il Sassuolo conta il risultato, perchè la sfida per la salvezza si è improvvisamente complicata con una serie di quattro partite senza vittorie (due pareggi). I neroverdi hanno fatto bene da quando Beppe Iachini si è seduto in panchina: hanno vinto tre partite consecutive battendo anche Sampdoria e Inter, ma poi hanno perso sul campo del Genoa e rispetto al Grifone hanno la sfida diretta a sfavore, cosa che potrebbe avere un certo peso specifico quando si tireranno le somme. Come detto vincere all’Allianz Stadium non sarà affatto semplice, ma il Sassuolo proverà a strappare almeno un punto confidando poi in risultati favorevoli da altri campi, dove si giocano anche incroci pericolosi (per esempio alla Sardegna Arena).

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO

Buffon ha recuperato e andrà in porta dopo aver già giocato in Coppa Italia; problemi invece nel reparto offensivo, perchè oltre a Dybala - che proverà a recuperare per il Tottenham - si è fermato anche Bernardeschi, out per questa partita. Non sta bene nemmeno Douglas Costa, ma Allegri potrebbe chiedergli di stringere i denti: l’alternativa sarebbe quella di avanzare il raggio di azione di Alex Sandro e dirottare Mandzukic a destra, con Asamoah schierato da terzino. Potrebbe non farcela Benatia: ballottaggio allora tra Barzagli e Rugani per affiancare Chiellini, mentre a destra Lichtsteiner dovrebbe essere favorito su De Sciglio. A centrocampo dovrebbero giocare i soliti: con Khedira e Matuidi sulle mezzali ci sarà Pjanic a creare gioco, in questo momento dunque Allegri bada al sodo piuttosto che aprire al turnover (Higuain sarà regolarmente in campo come prima punta). Il Sassuolo ha fatto di tutto per trattenere Politano e lo manderà in campo dal primo minuto; partito Falcinelli, è arrivato Babacar che dunque sarà subito in campo come attaccante - favorito su Matri - con Domenico Berardi a completare il tridente. In difesa squalificato Goldaniga: le alternative sono l’ex Peluso al centro, insieme ad Acerbi, oppure il nuovo acquisto Lemos subito titolare. Sulle corsie giocheranno Lirola (acquistato a titolo definitivo proprio dalla Juventus) e Adjapong se Peluso dovesse giocare centrale; in mezzo capitan Magnanelli guiderà il reparto con Missiroli e Duncan favoriti per le mezzali.

QUOTE E PRONOSTICO

Naturalmente, come ci aspettavamo è la Juventus ad avere il favore dei pronostici per i bookmaker: in particolare l’agenzia di scommesse Snai sancisce una bella differenza tra le quote che regolano le vittorie delle due squadre. Per quella della Juventus, identificata dal segno 1, siamo a 1,22 mentre per quella esterna del Sassuolo, per la quale dovrete giocare il segno 2, il valore è addirittura di 14,00 (nonostante gli emiliani facciano meglio in trasferta, per loro la partita dell’Allianz Stadium rimane certamente proibitiva). E’ il segno X che dovete giocare qualora pensiate che questa partita possa terminare in parità: in questo caso il vostro guadagno sarebbe pari a 6,00 volte la cifra che avrete deciso di investire.

