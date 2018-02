LIGA, PAZZINI GOL ALL'ESORDIO/ Video, Real Madrid si inchina al Pazzo: il Levante fa 2-2

Pazzini gol all'esordio, video: volato in prestito al Levante ha deciso subito la gara contro il Real Madrid, siglando la rete del 2-2 allo scadere. Una rete da rapace dell'area di rigore.

04 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Pazzini gol all'esordio, video

Gol all'esordio e Pazzini affonda il Real Madrid, che pareggia per 2-2 contro il Levante. "Noche increible", è questo l'incipit con il quale Giampaolo Pazzini si presenta in spagnolo ai microfoni della stampa in mixed zone dopo aver deciso Levante-Real Madrid con il gol del 2-2 al minuto 89. Non si avventura in altre parole in lingua il bomber di Pescia che dimostra comunque una certa emozione: "Nemmeno nei sogni potevo immaginare una notte così: esordio nella Liga, esordio al Levante e il gol decisivo contro il Real Madrid. E' incredibile. Io devo guardare al Levante e siamo contenti di aver fatto un punto contro una squadra Campione del Mondo. Non me l'aspettavo e voglio ringraziare i tifosi per l'accoglienza. Mi hanno fatto sentire subito a mio agio anche i miei compagni e sono contento di aver ripagato la loro fiducia. La squadra lotta per salvarsi e ha avuto coraggio creando occasioni, meritava questo punto". L'Italia ha ritrovato un campione e nonostante l'età sia un po' avanti per sperare in lui per il futuro della nazionale a ogni tifoso di calcio azzurro ieri sera è venuto da sorridere.

GOL ALL'ESORDIO PER IL PAZZO

A Verona non giocava, vola in Spagna e decide Levante-Real Madrid siglando al minuto 89 il gol decisivo. Chissà cosa avrà pensato in quel momento Fabio Pecchia con il quale il calciatore aveva avuto dei problemi in questa prima parte di stagione all'Hellas dopo una stagione conclusa da capocannoniere della Serie B. Il Pazzo all'esordio in Liga ha dimostrato di non aver perso assolutamente il fiuto del gol, tanto che su una palla servita in profondità da Jason tra Carvajal e Varane è bravissimo a infilarsi, sorprendendo la difesa e superando Keylor Navas con un piattone a giro forte e rasoterra. Una conclusione sulla quale il portiere blancos arriva, ma che non riesce a trattenere e che così devia in fondo al sacco. Per Giampaolo Pazzini è una grandissima gioia, ma non c'è il classico gesto delle due dita puntate sugli occhi che forse ha lasciato in Italia insieme a sei mesi di grande amarezza.

