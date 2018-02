Lecce-Catanzaro/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Lecce-Catanzaro: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Allo stadio di via del Mare la capolista del girone C ospita la compagine calabrese.

04 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Lecce-Catanzaro, LaPresse

Lecce-Catanzaro, diretta dal signor Proietti di Terni, domenica 4 febbraio 2017 alle ore 14.30, sarà una delle partite d'apertura della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Con la vittoria sul difficile campo del Rende con un gol di Cosenza a metà secondo tempo, il Lecce ha ripreso la sua marcia verso la Serie B, mantenendo quattro preziosi punti di vantaggio sul Catania all'inseguimento del primo posto. Va sottolineato comunque come il Lecce, nonostante qualche pareggio di troppo, sia protagonista della più lunga serie positiva del campionato, considerando che l'ultima sconfitta (l'unica in campionato in questa stagione) è relativa alla trasferta di Catania dello scorso 30 settembre. Una solidità con la quale dovrà fare i conti il Catanzaro, che pure nell'ultimo match interno grazie ad una rete di Infantino ha ottenuto tre punti preziosissimi contro il Bisceglie.

Un match che ha riportato i calabresi alla vittoria dopo quasi due mesi di digiuno, considerando che i giallorossi avevano centrato i tre punti per l'ultima volta il 3 dicembre, sempre allo stadio Ceravolo contro il Fondi. Il successo contro i pugliesi ha permesso al Catanzaro di veder aumentare a sei i punti sulla zona play out, e di avvicinarsi a una sola lunghezza da quella play off. Una prospettiva che restituirebbe senza ombra di dubbio entusiasmo ad una piazza vogliosa di crescere.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro Lecce Catanzaro sui canali in chiaro o a pagamento, ma solo la diretta streaming video via internet del match fruibile da tutti gli abbonati, o da coloro che acquisteranno l'evento singolo, al sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI LECCE CATANZARO

Le probabili formazioni che si troveranno di fronte presso lo stadio Via del Mare: il Lecce padrone di casa affronterà la sfida con Perucchini tra i pali, Lepore schierato sull'out difensivo di destra e Legittimo sull'out difensivo di sinistra, mentre Cosenza e Marino saranno i due difensori centrali. I tre titolari di centrocampo saranno Armellino, Arrigoni e Mancosu, mentre il bulgaro Tsonev sarà schierato in posizione di trequartista alle spalle della coppia offensiva, formata dal lituano Dubickas e Caturano. Risponderà il Catanzaro con Nordi in porta alle spalle di una difesa a tre composta da De Giorgi, Sabato e Di Nunzio. Gambaretti sarà l'esterno laterale di destra e Sepe l'esterno laterale di sinistra, con il romeno Onescu, Falcone e Maita a muoversi per vie centrali sulla linea mediana. In attacco ci sarà Letizia a far coppia con Infantino.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Fabio Liverani confermerà tatticamente il 4-3-1-2 del suo Lecce, mentre il Catanzaro risponderà con un 3-5-2. Nel match d'andata di questo campionato il Lecce si è imposto con il punteggio di tre a uno allo stadio Ceravolo con i gol di Lepore, Torromino. L'ultimo precedente a Lecce è stato disputato il 14 settembre 2016 con un altro tris per il Lecce, salentini nell'occasione vincenti tre a zero con i gol di Caturano (doppietta) e Torromino. Il Catanzaro ha fatto risultato l'ultima volta a Lecce con il pareggio per due a due del 15 novembre 2014.

QUOTE E SCOMMESSE

Per quanto riguarda le quote delle agenzie di scommesse, i padroni di casa sono comprensibilmente favoriti in quanto primi della classe in campionato, con vittoria interna quotata 1.40 da Bwin, mentre Bet365 alza fino a 4.20 la quota riferita all'eventuale pareggio e Betclic moltiplica per 8.00 quanto investito sul successo esterno calabrese allo stadio Via del Mare. Over 2.5 e under 2.5 quotati rispettivamente 2.16 e 1.62 da Unibet.

