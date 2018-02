Liverpool Tottenham/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario risultato live (26a giornata)

Liverpool Tottenham, streaming video e diretta tv: probabili formazioni, orario e risultato live (26a giornata Premier). Alle ore 17:30 di questa sera, il posticipo di Anfield Road

Kane e Son, Tottenham - LaPresse

Liverepool Totthenam. Grande spettacolo in programma questa sera: dalle ore 17:30, in diretta dal leggendario Anfield Road di Liverpool, la sfida fra i padroni di casa di Jurgen Klopp e gli ospiti del Tottenham, match rientrante nel programma della 26esima giornata della Premier League 2017-2018. Appuntamento decisamente tutto da vivere, sia perché offrirà un grande spettacolo, sia perché la sfida sarà molto significativa dal punto di vista della classifica. I Reds sono infatti ai piani alti della graduatoria, a quota 50 punti, con gli Spurs che inseguono subito dietro a 48. Andiamo quindi a scoprire le informazioni per la diretta tv e streaming, nonché le probabili formazioni del match.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La partita fra il Liverpool e il Tottenham, come tutte quelle di cartello del campionato di calcio inglese, sarà visibile in diretta tv, ma solo riservata agli abbonati a Sky. La televisione satellitare ha infatti acquisito i diritti in esclusiva per l’Italia della Premier League 2017-2018, e trasmetterà la gara di questa sera delle ore 17:30. Per farlo, non dovrete fare altro che accendere il vostro televisore sul canale Sky Sport 3. Vi ricordiamo inoltre la possibilità di seguire la gara anche attraverso l’app Sky Go, riservata anche in questo caso ai soli abbonati, per la visione in diretta streaming attraverso il vostro telefonino, tablet o personal computer. Tutti gli altri potranno seguire la partita attraverso gli aggiornamenti sui social network, in particolare Facebook e Twitter, dei due club.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LIVERPOOL TOTTENHAM

Andiamo quindi a spulciare le probabili formazioni del match, iniziando con quella dei padroni di casa del Liverpool di Jurgen Klopp. Solo due le assenze fra le fila dei Reds e precisamente il 30enne portiere Bogdan (assenza ininfluente) e il terzino destro Nathaniel Clyne, che soffre di un problema alla schiena. Per la partita di oggi, fra le fila della squadra del Merseyside si potrebbe vedere il neo-acquisto Van Dijk, difensore centrale costato ben 85 milioni di euro, in coppia con Joel Matip, mentre Lovren si accomoderà quindi in panca. Sulle due corsie in difesa, spazio a Gomez a destra, con Robertson a sinistra, mentre in porta andrà il solito Karius. A centrocampo, capitan Henderson sarà la mente della squadra, con Emre Can interno di destra (ormai divenuto titolare fisso dopo la grande prova contro il City), e Milner a sinistra. Davanti, infine, il tridente formato da Firmino, Salah e Mané (ricordiamo la cessione di Coutinho al Barcellona).

Vediamo quindi le formazioni degli Spurs, che registrano tre assenze, leggasi il centrale di difesa Alderweireld, il terzino sinistro Rose, e infine, il centrocampista centrale Winks. Per la gara di oggi dovrebbe fare il suo esordio nel Tottenham il neo-acquisto Lucas Moura, esterno d’attacco acquistato a gennaio dal PSG. Il brasiliano stazionerà sulla destra, con Kane in mezzo e Han a sinistra, per un tridente micidiale. A centrocampo, Dier e Dembele sulla linea mediana, con Alli sulla trequarti, mentre in difesa spazio a Vertonghen e Sanchez in mezzo, mentre Trippier e Davies saranno i due terzini. In porta, infine, il solito capitano Hugo Lloris.

