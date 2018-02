Matera-Monopoli/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Matera-Monopoli: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Le due formazioni sono reduci da due pareggi negli ultimi rispettivi impegni.

04 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Matera-Monopoli, LaPresse

Matera-Monopoli, diretta dal signor Robilotta di Sala Consilina, domenica 4 febbraio 2017 alle ore 20.30, sarà il posticipo serale della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone C. Si trovano di fronte in campo due formazioni reduci da un pareggio nelle ultime rispettive partite di campionato, disputate domenica scorsa. Il Matera ha pareggiato uno a uno in casa contro la Reggina, sempre sul terreno di gioco amico il Monopoli ha fatto registrare una 'X' contro la Sicula Leonzio. Va sottolineato come dopo il cambio di allenatore i Gabbiani abbiano ottenuto sette punti nelle ultime tre partite, invertendo definitivamente la tendenza dopo la lunga crisi che li aveva fatti crollare dal primo posto fino ad uscire dalla zona play off.

Dove ora i bianconeri sono tornati appaiando in ottava posizione, nel girone C di Serie C, la Virtus Francavilla e portandosi a sole tre lunghezze di distanza dal Matera, che ha invece ottenuto solamente un punto nelle ultime due partite, ovvero da quando il campionato è ripreso dopo la sosta invernale. La classifica è estremamente corta nel girone dal quarto posto in giù, considerando che il Siracusa in quarta piazza si trova a trentacinque punti, a più due dal Matera e a più cinque dal Monopoli, e un risultato positivo in questa partita aiuterebbe ad emergere ad una delle due formazioni dalla bagarre della classifica.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro Matera Monopoli sui canali free o pay, ma solo la diretta streaming video via internet del match fruibile da tutti gli abbonati, o da coloro che acquisteranno l'evento singolo, al sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI MATERA MONOPOLI

Queste le probabili formazioni dell'incontro. Matera schierato con il numero uno serbo sloveno Golubovic schierato alle spalle della difesa a tre composta da De Franco, Gigli e Sernicola. De Falco e Maimone giocheranno al centro della mediana, col brasiliano Angelo impiegato come esterno laterale di destra e Casoli schierato come esterno laterale di sinistra. Nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Sartore, Tiscione ed il centravanti croato Dugandzic. Risponderà il Monopoli con Bardini a difesa della porta alle spalle di una linea difensiva a cinque schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Bei, Bacchetti, Ferrara, Mercadante e Donnarumma. A centrocampo con l'argentino Scoppa e il greco Sounas sarà schierato titolare Zampa, in attacco ci sarà invece Saraò a far coppia con Genchi.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Al 3-4-3 del Matera sarà opposto tatticamente il 5-3-2 del Monopoli. All'andata erano stati i pugliesi ad avere la meglio con un secco due a zero, firmato da Saraò e Genchi su calcio di rigore. L'ultimo precedente in Basilicata risale al 30 aprile 2017 e ha fatto registrare un pareggio per uno a uno tra le due squadre, con gol del vantaggio di Armellino per i lucani e pari di Montini per i Gabbiani nei minuti finali dell'incontro. Il Matera ha battuto per l'ultima volta in casa il Monopoli il 23 marzo 2014, imponendosi per uno a zero.

QUOTE E SCOMMESSE

I bookmaker considerano favoriti in maniera abbastanza neta i padroni di casa, con Betclic che fissa a 1.95 l'eventuale successo interno dei lucani, mentre Bwin fissa a 3.20 la quota relativa al pareggio e Unibet propone a 3.60 l'eventuale successo esterno dei pugliesi. Per quanto riguarda le quote sui gol realizzati, Bet365 propone a 2.29 la quota per l'over 2.5, mentre l'under 2.5 viene quotato 1.60 dalla stessa agenzia di scommesse.

