Monza-Padova / Streaming video e diretta tv: orario e risultato live (Serie A1 20^ giornata)

Diretta Monza Padova: info streaming video e tv. I patavini di Baldovin volano alla Candy Arena con l'obbiettivo di mettere in sicurezza il sesto posto in classifica.

04 febbraio 2018 Michela Colombo

Monza-Padova, diretta dagli arbitri Giorgio Gnani e Roberto Boris, è la partita in programma oggi domenica 4 febbraio alla Candy Arena: fischio d’inizio atteso per questo match della 20^ giornata di Serie A1 per le ore 18.00. Mister Falasca nutre la speranza che il calore dei fan della Gi Group possa dare nuova grinta ai suoi ragazzi dopo i due KO di fila rimediati negli ultimi due turni con Perugia e Castellana. Di certo sia Monza che Padova hanno comunque approfitto della sosta del campionato di Superlega per la final four della Coppa Italia, per ricaricare le batterie in vista di questo finale di stagione davvero intenso.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo che la partita della Serie A1 di volley maschile tra Monza e Padova, attesa come al solito alle ore 18.00 sarà visibile in diretta tv sulla tv nazionale. Appuntamenti quindi come al solito al canale numero 57 del digitale terrestre Raisport, con diretta streaming video garantita tramite il servizio gratuito raiplay.it.

QUI MONZA

La squadrati Miguel Angel Falasca di certo non si presenta alla Candy Arena con il miglior biglietto a visita, benchè la sosta per la Coppa Italia abbia sicuramente fato bene alla compagine lombarda. Per il Monza, la classifica della serie A1, alla vigilia di questa appassionante ventesimo turno ci racconta appena della quartultima posizione con solo 19 punti finora ottenuti, appena uno per match disputato. Pesante il bilancio set con solo 29 vinti su 44 concessi agli avversari e appena sei successi ottenuti di cui ultimo raccolto tre turni fa contro Vibo Valentia al tiebreak.

QUI PADOVA

Tutt’altro tipo di numeri sono quelli invece messi a bilancio dalla formazione di Valerio Baldovin. La compagine patavina, in linea con le ambizioni stilate a inizio di quei stagione della Serie A1, occupa ora un sicuro posto nella top eight della classifica, e lotta ora per ottenere un buon piazzamento in vista dei prossimi play off scudetto. Classifica alla mano va poi ricordato che Padova ora è la stessa forza della Superlega con 30 punti a bilancio, ma appena una sola lunghezza di vantaggio su Milano e Piacenza. Equilibrato il bilancio set dei patavini sul 36:35, ma ben 10 KO rimediati finora, di cui l’ultimo realizzato nel turno precedente della Serie A1 contro Ravenna per 2-3.

