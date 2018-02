PAGELLE/ Benevento-Napoli: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 23^ giornata - primo tempo)

Pagelle Benevento Napoli: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata al Vigorito. Derby campano e testa-coda del campionato, con i partenopei a caccia del sogno scudetto

04 febbraio 2018 Stefano Belli

Pagelle Benevento Napoli, Serie A 23^ giornata (Foto LaPresse)

Al Vigorito è in corso il posticipo domenicale della 23^ giornata di Serie A 2017-18 tra Benevento e Napoli, le due squadre sono andate al riposo sul punteggio di 1 a 0 per la formazione di Sarri: ecco i voti del primo tempo che si è concluso da qualche minuto. Partenza arrembante da parte dei padroni di casa che hanno cercato di spaventare i partenopei, i sanniti si rendono pericolosi con Brignola (6,5) che calcia male col sinistro, D'Alessandro (6) che manca di porto la porta e Guilhmere (6) che non riesce a spaventare Reina. Gli ospiti impiegano qualche minuto in più del dovuto a carburare ma quando accelerano fanno male: Insigne (6,5) scheggia la traversa con un pallonetto, Mertens (7,5) invece è più fortunato e beffa Puggioni (6) con un cucchiaio da applausi. Il Napoli prende il pieno controllo della partita sfiorando il raddoppio ancora con Mertens mentre Allan (6,5) non riesce ad angolare il tiro, dall'altra parte l'undici di De Zerbi attacca in contropiede con Brignola murato da Mario Rui (5,5) e Djuricic (6) che invece scuote l'esterno della rete. Tra qualche minuto scopriremo se il Benevento riuscirà a tenere in bilico la contesa anche nella seconda frazione.



VOTO BENEVENTO 6 - Alla faccia dei 7 punti in 22 giornate e dell'ultimo posto in classifica, gli uomini di De Zerbi partono aggredendo letteralmente gli avversari e c'è bisogno dell'ultima perla balistica di Mertens per trafiggerli.

MIGLIORE BENEVENTO: SANDRO 7 - Alla prima uscita con la nuova maglia il brasiliano si mette subito in evidenza con un paio di chiusure importanti.

PEGGIORE BENEVENTO: VENUTI 5 - Va in difficoltà con troppa facilità, ogni volta che viene pressato non sa che fare.



VOTO NAPOLI 6,5 - L'approccio alla gara non è dei migliori e per qualche minuto danno quasi l'impressione di consegnarsi agli avversari, poi arriva la magia di Mertens a rimettere le cose a posto.

MIGLIORE NAPOLI: MERTENS 7,5 - Se continua così non avremo più parole per lodarlo.

PEGGIORE NAPOLI: MARIO RUI 5,5 - Fa del suo meglio e in fase difensiva mura Brignola, ma Ghoulam è un'altra cosa. (Stefano Belli)

