Pagelle / Italia Inghilterra Rugby: i voti della partita (6 Nazioni 2018 - primo tempo)

04 febbraio 2018 Fabio Belli

Pagelle Italia Inghilterra rugby (LaPresse)

Le pagelle della prima frazione di gioco di Italia-Inghilterra: gli azzurri hanno peccato difensivamente contro avversari molto forti fisicamente, è mancata la guida di Lovotti (voto 5.5), non la grinta di Ghiraldini, con Ferrari (6) e soprattutto Zanni (7) che hanno supportato la linea con palloni recuperati molto interessanti. Più approssimativa la prova di Dean Budd (5.5), anche Sebastian Negri (5.5) non è riuscito a far valere il suo carattere finora. Per Giammarioli (5.5) prestazione finora un po' anonima, a Sergio Parisse (6) non manca la grinta da capitano, ma le giocate stentano ad arrivare. Violi (6) senza infamia e senza lode, decisamente punto di riferimento Tommaso Allan (7.5) fin qui implacabile sui calci piazzati e autore del passaggio per la meta di Benvenuti. Bellini (6) si fa sentire, Castello (5.5) e Boni (5.5) spesso vanno a sbattere sui colossi della difesa avversaria, mentre Benvenuti (7.5) ha segnato una meta da campione. Bene anche Minozzi (6.5) che nel finale è stato commovente nella sua determinazione nel cercare la meta. Nell'Inghilterra in difesa la determinazione di Mako Vunipola (voto 6.5) e soprattutto del capitano Dylan Hartley (7) fanno la differenza, più "timido" Dan Cole (6) mentre per Launchberry, infortunatosi dopo pochi minuti, il 6 è "politico". Itoje (5.5) commette qualche errore che favorisce l'Italia in alcuni momenti difficili, sufficiente la prova di Lawes (6) e Robshaw (6) mentre Simmons (5.5) potrebbe fare qualcosa in più in fase di circolazione del pallone. Brillante Ben Youngs (6.5) così come gli inserimenti di George Ford (6.5) e Johnny May (6.5). Di Owen Farrell (7) si sa che ha la stoffa del campione, la meta realizzata è un gentile regalo azzurro, peccato per lui per i due calci piazzati falliti. Sempre rapidi nei passaggi Te'O (6.5) e Brown (6.5), ma il vero mattatore è l'imprendibile Anthony Watson (8), due mete e giocate da vero campione.

PAGELLE ITALIA-INGHILTERRA: I VOTI DEL PRIMO TEMPO.

VOTO ITALIA 6.5 L'impatto è difficilissimo, poi la squadra riesce a rialzare la testa grazie alla personalità di Allan e a una giocata da campione di Benvenuti. Il finale di tempo giocato tutto all'attacco è davvero un segnale di grande cuore.

MIGLIORE ITALIA ALLAN VOTO 7.5 Gran passaggio per la meta-capolavoro di Benvenuti, due calci piazzati trasformati ed un'intelligenza tattica che ne fanno il perno dell'Italia del primo tempo. Davvero un leader.

PEGGIORE ITALIA LOVOTI VOTO 5.5 La difesa azzurra è il tallone d'Achille della squadra in questo primo tempo, purtroppo non riesce ad essere il riferimento che il Ct O'Shea gli chiede di rappresentare per i compagni di squadra.

VOTO INGHILTERRA 7 All'inizio sembrava pronto il più classico dei "cappotti", poi è mancata la determinazione di sempre ai campioni inglesi per prendere il largo, di fronte a un'Italia sorprendentemente aggressiva.

MIGLIORE INGHILTERRA WATSON VOTO 8 Assolutamente imprendibile nelle sue progressioni, segna due mete che lo fanno sembrare un extraterrestre, complice una difesa italiana sin troppo morbida.

PEGGIORE INGHILTERRA ITOJE VOTO 5.5 La manovra inglese si interrompe sul più bello un paio di volte quando il pallone gli passa tra le mani, deve essere più veloce e attento. (agg. di Fabio Belli)

