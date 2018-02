Pagelle/ Juventus Sassuolo: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 23^ giornata - primo tempo)

Pagelle Juventus Sassuolo: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata all'Allianz Stadium. I bianconeri continuano a inseguire il Napoli nella corsa verso lo scudetto

04 febbraio 2018 Alessandro Rinoldi

Pagelle Juventus Sassuolo, Serie A 23^ giornata (Foto LaPresse)

Ecco le nostre pagelle del primo tempo con i voti dei peggiori ed i migliori giocatori scesi in campo per ciascuna squadra finora. Al termine del primo tempo le formazioni di Juventus e Sassuolo sono da poco rientrate negli spogliatoi per l'intervallo sul 4 a 0. I bianconeri, costretti a schierare Rugani dall'inizio al posto di Barzagli per un problema muscolare, prendono in mano le redini del match portandosi in vantaggio con Alex Sandro già al 9', sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Il raddoppio arriva al 24' con Khedira proprio su assist di testa di Alex Sandro sul corner battuto da Pjanic e lo stesso centrocampista ex Real Madrid firma una doppietta al 27', lanciato in profondità dal compagno di reparto bosniaco. Al 33' anche Matuidi incappa in un fastidio muscolare, venendo quindi sostituito da Marchisio, e Pjanic si rende nuovamente protagonista al 38' con la rete che vale il poker, capitalizzando un passaggio arretrato dell'ottimo Khedira. Ricordiamo inoltre che l'arbitro della sfida è il signor Giacomelli della sezione di Trieste il quale prende il posto del collega infortunato Pasqua di Tivoli, trasferitosi al VAR.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO JUVENTUS (PRIMO TEMPO): 8 La squadra di Allegri domina la prima frazione concedendo pochissimo agli ospiti. MIGLIORE JUVENTUS (PRIMO TEMPO): KHEDIRA 8 Due reti importanti e bell'assist per il 4 a 0 di Pjanic, è decisamente la sua giornata. PEGGIORE JUVENTUS (PRIMO TEMPO): MANDZUKIC 5,5 Il meno presente della squadra, non sembra giocare con la convinzione che lo contraddistingue. VOTO SASSUOLO (PRIMO TEMPO): 4,5 Subisce in modo eclatante la superiorità degli avversari, concedendo troppi tiri e commettendo diversi errori. MIGLIORE SASSUOLO (PRIMO TEMPO): DUNCAN 6 Recupera diversi palloni e prova a spingere dalla sinistra. PEGGIORE SASSUOLO (PRIMO TEMPO): BABACAR 5 Completamente spaesato, il nuovo acquisto dei neroverdi sembra doversi ancora ambientare agli schemi della sua nuova squadra.

