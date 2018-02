Pagelle/ Udinese Milan: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 23^ giornata - primo tempo)

Pagelle Udinese Milan: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata alla Dacia Arena. I rossoneri arrivavano a questa sfida da tre vittorie consecutive, friulani in grande forma

04 febbraio 2018 Federico Giuliani

Pagelle Udinese Milan, Serie A 23^ giornata (Foto LaPresse)

Il primo tempo di Udinese-Milan termina con il risultato di 1-0 in favore dei rossoneri per effetto del gol siglato da Suso al 9'. Pronti, via. Il Milan parte con il piglio giusto, collezionando altissime percentuali di possesso palla grazie ai suoi giocolieri. La tattica dà i suoi frutti perché al 1' Abate scappa sulla destra e mette in mezzo un traversone basso per la conclusione al volo di Bonaventura, che non riesce però a dare potenza al tiro. Non ci sono problemi per Bizzarri (5,5). Al 9' si sblocca il risultato grazie a un eurogol di Suso (8): lo spagnolo lascia partire un missile terra-aria dalla trequarti che si infila nel sette dopo aver scalfito la parte bassa della traversa. Una gemma quella del fantasista rossonero, che non segnava dal 5 novembre. L'Udinese reagisce e si rende pericolosissimo al 18': Jankto (6,5) pesca Lasagna (6,5) all'altezza del secondo palo. L'attaccante bianconero anticipa Calabria (6) ma la sua incornata finisce alta di pochissimo. Il Milan potrebbe raddoppiare al 23' ma André Silva si divora un gol facilissimo (5): Calabria scodella in area un suggerimento morbido, che diventa buono per Silva, liberissimo all'altezza del dischetto del rigore. L'ex Porto non si accorge di essere solo e, anziché stoppare per calciare, prova un inguardabile colpo di testa, facile preda di Bizzarri. Nel finale ancora Udinese pericolosa due volte con Lasagna, che si infila alle spalle di Bonucci (5) e conclude a rete trovando la risposta di Donnarumma (6); al 42' lo stesso Lasagna non trova la porta con un bel colpo di testa da distanza ravvicinata.

I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO PARTITA 6,5 - Fin qui una sola rete, ma le occasioni sono tante, sia da una parte che dall'altra. Il pubblico della Dacia Arena sta assistendo a un match molto divertente VOTO UDINESE 5,5 - Gli uomini di Oddo giocano a corrente alternata. Inizio in sordina, quindi finale in crescendo. MIGLIORE UDINESE JANKTO 6,5 - Uomo ovunque, in grado di cucire centrocampo e attacco. PEGGIORE UDINESE BEHRAMI 5,5 - Lascia girare Suso in occasione dell'1-0: errore apparentemente veniale che costa però carissimo ai friulani. VOTO MILAN 6,5 - I rossoneri disputano un match maturo, abbinando un buon fraseggio palla a una coriacea organizzazione difensiva. MIGLIORE MILAN SUSO 8 - Il gol che sblocca il match è una gemma: rete da vedere e rivedere. PEGGIORE MILAN BONUCCI 5 - Non riesce in nessun modo a contenere Lasagna. Meno male per lui che Romagnoli è sempre presente in fase difensiva. VOTO ARBITRO (Manganiello)

