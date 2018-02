Pagelle/ Verona Roma: Fantacalcio, i voti della partita (Serie A 23^ giornata - primo tempo)

Pagelle Verona Roma: Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio Bentegodi. Giallorossi a caccia di riscatto da un periodo difficile, scaligeri con il vento in poppa

04 febbraio 2018 Matteo Fantozzi

Pagelle Verona Roma, Serie A 23^ giornata (Foto LaPresse)

Passano pochi secondi e la Roma è già in vantaggio. La sblocca Cengiz Under (6.5) che prende palla sula destra, elude due difensori avversari e calcia molto forte da fuori lasciando Nicolas impassibile. E' una rete che restituisce alla Roma subito coraggio e fa partire gli scaligeri con l'handicap. Dzeko (6.5) ci prova prima da fuori senza riuscire a centrare lo specchio, poi ancora il bosniaco è bravo a liberarsi in area e a girare verso la porta sfiorando l'incrocio dei pali. Nicolas (6) è bravo poi sulla terza conclusione dell'ex City che di testa la spizza, il portiere la para coi piedi. El Shaarawy (6.5) è bravissimo a trovare spazio dopo un buon intervento di Vukovic (6), la mette dentro per Nainggolan che è chiuso in angolo da Caracciolo. Dzeko servito a centro area da Kolarov (6), tiro al volo fuori. Ancora il bosniaco viene servito dentro da El Shaarawy ma spara sul Nicolas.

VOTO VERONA 4 - Pronti via il gol di Under spezza le gambe dei ragazzi di Pecchia che sembrano impauriti e vengono fuori solo a sprazzi. Poche idee in mezzo al campo e tanta confusione davanti.

MIGLIORE VERONA NICOLAS 6 - Il portiere del Verona è incolpevole sul gol siglato, con un tiro da fuori, di Cengiz Under. Riesce poi in un paio di occasioni di dire no a Dzeko anche se non con grande stile tiene in piedi i suoi;

PEGGIORE VERONA PETKOVIC 5 - L'assenza di Kean lo lancia titolare, ma è totalmente avulso alla manovra. Ha caratteristiche per aiutare la squadra a salire, ma sembra sbagliare ogni scelta che fa. Tocca davvero pochissimi palloni;

VOTO ROMA 6.5 - Sicuramente il gol pronti via di Under ha aiutato i giallorossi a giocare con la testa un po' più leggera. La squadra ritrova fiducia grazie a un episodio e gioca un buon primo tempo anche se c'è da dire che l'avversario è davvero poca cosa.

MIGLIORE ROMA DZEKO 6.5 - Nonostante il gol non sia arrivato il bosniaco lotta come un leone, probabilmente rinvigorito anche dalla chiusura del calciomercato e dalla sua definitiva conferma in giallorosso. Ci prova in tutti i modi: di testa, di piede, in acrobazia. Ruba anche palloni in mezzo al campo con una determinazione che non si vedeva da tempo.

PEGGIORE ROMA NAINGGOLAN 5.5 - Sembra un elemento un po' estraneo alla manovra. Nonostante oggi Di Francesco gli conceda di giocare qualche metro più avanti il belga non riesce a trovare spazio come faceva lo scorso anno. Involuzione preoccupante di un giocatore fondamentale che i giallorossi devono ritrovare per fare sul serio.

© Riproduzione Riservata.