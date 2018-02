Pisa Cuneo/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pisa Cuneo, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. I nerazzurri provano a inseguire la promozione diretta in Serie B

04 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Diretta Pisa Cuneo, Serie A girone C (Foto LaPresse)

Pisa Cuneo, partita che sarà diretta dall’arbitro Matteo Marcenaro, va in scena alle ore 18:30 di domenica 4 febbraio: all’Arena Garibaldi un incrocio che è quasi un testa a testa nel girone A di Serie C 2017-2018, tra un Pisa che va a caccia del posto playoff - la promozione diretta in questo momento non è ancora alla portata - e un Cuneo che ha forse fatto lo scatto decisivo per evitare l’ultimo posto, e adesso vuole un altro salto di qualità per salvarsi subito, senza dover giocare i playout. Forse è una partita dal pronostico scontato; tuttavia possiamo anche aspettarci sorprese. Sicuramente il Pisa ha una grande occasione da sfruttare per provare a prendersi la qualificazione diretta al secondo turno dei playoff; visto poi come si è concluso il girone lo scorso anno, i nerazzuri hanno il dovere di rimanere vicini al primo posto perchè salire subito in Serie B potrebbe non essere impossibile. Il Cuneo scende in Toscana con l’obiettivo di prendersi almeno un punto; dovesse arrivare la vittoria sarebbe tutto grasso che cola.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pisa Cuneo non sarà trasmessa in diretta tv; come sempre accade per le partite di Serie C, la visione è possibile solo con il servizio che il portale elevensports.it offre in diretta streaming video, dunque su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per abbonarsi alla piattaforma sarà necessario pagare una quota; il sito è raggiungibile anche attraverso il vecchio indirizzo sportube.tv, e fornisce tutte le partite della stagione di terza divisione, non solo quelle di campionato ma anche quelle di Coppa Italia.

IL CONTESTO

Il Pisa non perde da quattro partite, ed è caduto soltanto una volta dalla prima giornata del torneo: un rendimento ottimo, che però non ha portato a una vera lotta per il primo posto perchè i pareggi e le vittorie sono arrivati nello stesso numero. In questo modo non c’è stato lo strappo; questo Pisa però è stato in grado di battere lo stesso Livorno, di vincere ad Alessandria e di fermare il Siena al Franchi. Una squadra che sa fare risultato contro chiunque; adesso, per provare a recuperare i 10 punti che li separano dalla vetta, i nerazzurri devono provare a vincere più partite, e hanno da qui a inizio marzo cinque giornate nelle quali potenzialmente potrebbero anche fare 15 punti. Dovesse essere così, sicuramente il primo posto diventerebbe una possibilità concreta; il Cuneo arriva dal pareggio acciuffato in extremis contro la Giana: quinto punto nelle ultime quattro gare, peccato però che i piemontesi non riescano assolutamente a trovare continuità e non vincano in trasferta da inizio novembre (da allora quattro sconfitte e un pareggio). Probabilmente gli ultimi due posti sono evitati, ma è chiaro che non si può dare nulla per scontato; la partita contro il Pisa andrà onorata, per provare a salvarsi subito il Cuneo ha la necessità di fare punti un po’ ovunque, quantomeno di scendere in campo pensando di poter fare risultati importanti ovunque.

PROBABILI FORMAZIONI PISA CUNEO

L’arrivo di Alexis Ferrante dal Brescia è importante per il Pisa: Michele Pazienza valuta se mandarlo subito in campo, anche se vorrebbe dire lasciar fuori uno tra Negro e Masucci. Più probabile che il nuovo acquisto parta dalla panchina; Mannini e Sainz Maza saranno i due esterni, con Izzillo e Gucher che invece giocheranno al centro del campo come al solito. In difesa spazio a Birindelli e Filippini che percorreranno le corsie laterali, Ingrosso e Carillo dovrebbero essere i due centrali a protezione del portiere Voltolini, favorito su Lazar Petkovic. Il Cuneo potrebbe confermare il 5-4-1 che ha pareggiato contro la Giana: dunque Stancampiano tra i pali con Baschirotto e Testoni esterni, al centro Conrotto con il supporto di Boni e Di Filippo. Centrocampo folto nel quale Rosso e Pellini agiscono come centrali in mediana, mentre Dell’Agnello (8 gol in campionato) sarà la prima punta con il supporto di Galuppini e Zamparo, schierati sugli esterni e con la possibilità di formare un tridente offensivo.

QUOTE E PRONOSTICO

Pisa Cuneo è una delle partite più scontate nel turno di Serie C: almeno sulla carta ovviamente, perchè poi in campo potrebbe sempre succedere altro. L’agenzia di scommesse Snai ci dice che la vittoria del Pisa, identificata dal segno 1, ha un valore di 1,33 mentre per il segno 2, che è associato al successo esterno del Cuneo, siamo a una quota di 8,25.

