Pistoiese Livorno/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pistoiese Livorno, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. La capolista del girone A va ancora a caccia della prima vittoria nel suo 2018

Pistoiese Livorno sarà diretta dall’arbitro Alessandro Prontera; alle ore 14:30 di domenica lo stadio Marcello Melani ospita la partita valida per la ventiquattresima giornata nel girone A di Serie C 2017-2018. La capolista ha 6 punti di vantaggio sulla seconda - il Siena - ma deve stare attento a non calare la sua intensità: il precedente dell’Alessandria è recente e impone ad Andrea Sottil e i suoi ragazzi di non perdere concentrazione e continuare a prendersi vittorie che tengano a distanza le inseguitrici. La Pistoiese sta disputando un campionato forse al di sopra di quelle che erano le aspettative: partiti per salvarsi, gli arancioni si trovano attualmente in zona playoff con 5 lunghezze di vantaggio sui playout, e nella seconda parte della stagione proveranno a fare lo scatto decisivo per coronare l’obiettivo di giocare gli spareggi per la promozione. Non sarà semplice, e allora prendersi una vittoria oggi contro la prima in classifica potrebbe essere importante non solo per i tre punti in palio, ma anche e soprattutto per l’autostima del gruppo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pistoiese Livorno non sarà trasmessa in diretta tv; come sempre accade per le partite di Serie C, la visione è possibile solo con il servizio che il portale elevensports.it offre in diretta streaming video, dunque su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per abbonarsi alla piattaforma sarà necessario pagare una quota; il sito è raggiungibile anche attraverso il vecchio indirizzo sportube.tv, e fornisce tutte le partite della stagione di terza divisione, non solo quelle di campionato ma anche quelle di Coppa Italia.

IL CONTESTO

La Pistoiese soffre in trasferta: ha perso le ultime tre uscite e non vince fuori casa da inizio settembre, unica affermazione fuori casa in tutto il campionato. Tra le mura del suo stadio però vola: arriva da quattro vittorie consecutive, l’ultima squadra a fare punti al Melani è stata il Siena ed è successo lo scorso 8 novembre. Si spiega in questo modo allora un rendimento da playoff; l’ultima giornata ha registrato una sconfitta al Garilli, per arrivare davvero tra le prime dieci del girone la Pistoiese ha bisogno di migliorare il suo rendimento esterno perchè la concorrenza non starà certamente a guardare. Il Livorno fino questo momento ha dominato, ma il suo 2018 è stato brutto: pareggio a Lucca e sconfitta interna contro un’Alessandria rinata. I pareggi di Siena, Pisa e Viterbese la scorsa settimana non hanno fatto pagare un dazio troppo pesante, ma i labronici hanno perso la possibilità di incrementare il loro vantaggio e, da questo momento in poi, la corsa verso la promozione diventerà anche una guerra di nervi, perchè tutti si aspettano che la squadra completi un campionato trionfale ma i giocatori, come detto, hanno nella mente anche il crollo verticale dell’Alessandria che lo scorso anno ha perso un traguardo sostanzialmente messo in cascina a dicembre.

PROBABILI FORMAZIONI PISTOIESE LIVORNO

Paolo Indiani deve fare a meno dello squalificati Luperini, il metronomo della squadra: Romeo Papini dovrebbe prenderne il posto come del resto era stato all’inizio della ripresa di Piacenza, una settimana fa. Al suo fianco ci saranno Hamlili e Minardi, con Mulas e Regoli che invece dovrebbero essere confermati come esterni; nella difesa a tre davanti a Zaccagno comanda Priola, che si avvarrà della collaborazione di Zullo e Quaranta. Per quanto riguarda il reparto avanzato, spazio a De Cenco e Vrioni con Surraco in ballottaggio; non ci sarà Boggian, trasferitosi alla Paganese negli ultimi giorni del calciomercato. Nel Livorno è ballottaggio in mezzo tra Kabashi, arrivato come svincolato, e Alessandro Bruno: il secondo resta favorito per affiancare Luci. La formazione non dovrebbe cambiare rispetto a quella che ha perso domenica, ma occhio a Joshua Pérez che si candida a prendere il posto di Abdou Doumbia come esterno destro offensivo. Valiani e Baumgartner dovrebbero avere la loro maglia, davanti a tutti Vantaggiato è favorito su Murilo; in difesa invece il nuovo arrivato Pirrello si piazza al fianco di Gasbarro, con Pedrelli e Franco sugli esterni (il primo dovrebbe recuperare, in caso contrario spazio a Morelli) e Mazzoni in porta. Eventualmente, Sottil potrebbe decidere di dare una maglia da titolare all’esperto Borghese che però ha perso quotazioni nelle gerarchie.

QUOTE E PRONOSTICO

Trattandosi della capolista del girone A, il Livorno non può che partire favorito in questa partita: lo conferma anche l’agenzia di scommesse Snai, che assegna ai labronici una quota di 1,80 per la vittoria, identificata dal segno 2. Per la vittoria interna della Pistoiese siamo invece ad un valore di 3,80 (ovviamente parliamo del segno 1), mentre è il segno X che dovrete giocare se credete che il derby di Toscana dello stadio Melani terminerà con un pareggio, e in questa eventualità il vostro guadagno sarebbe di 3,45 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

