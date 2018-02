Pontedera Olbia/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Pontedera Olbia, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Sardi di scena in Toscana oggi (Serie C)

04 febbraio 2018



Pontedera Olbia, partita che sarà diretta dall’arbitro Marco Rossetti, va in scena alle ore 14:30 di oggi pomeriggio, domenica 4 febbraio: allo stadio Ettore Mannucci si gioca dunque per la ventiquattresima giornata del girone A di Serie C 2017-2018, campionato che ormai è tornato pienamente in azione dopo la pausa invernale nella prima metà di gennaio. I padroni di casa del Pontedera hanno come obiettivo principale la salvezza senza dover passare dai playout: la squadra di Ivan Maraia è coinvolta nella mischia, anche se ad essere pignoli con una graduatoria ancora molto corta non sarebbe impossibile pure sognare i playoff se si infilasse una serie di vittorie consecutive. Meglio però non fare troppi voli pindarici: la priorità è evitare i playout e salvarsi già al termine della stagione regolare.

L’Olbia di mister Benardo Mereu è invece in zona playoff con 31 punti, ma la concorrenza è folta, ci sono molte squadre racchiuse in un fazzoletto di pochi punti e dunque nulla è garantito quando mancano ancora circa tre mesi al termine della stagione regolare. Per il momento dunque non si possono ancora fare calcoli, l’obiettivo deve essere solamente fare più punti possibile. Di certo per l’Olbia un importante valore aggiunto è Daniele Ragatzu, già autore di 12 gol e di conseguenza uno dei migliori marcatori dell’intero campionato di Serie C.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pontedera Olbia non sarà trasmessa in diretta tv; come sempre accade per le partite di Serie C, la visione è possibile solo con il servizio che il portale elevensports.it offre in diretta streaming video, dunque su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Per abbonarsi alla piattaforma sarà necessario pagare una quota; il sito è raggiungibile anche attraverso il vecchio indirizzo sportube.tv, e fornisce tutte le partite della stagione di terza divisione, non solo quelle di campionato ma anche quelle di Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI PONTEDERA OLBIA

Per quanto riguarda le probabili formazioni, la rosa del Pontedera è sostanzialmente al completo e di conseguenza mister Maraia avrà ampia possibilità di scelta. Possiamo ipotizzare un modulo 3-5-2 con in porta Contini, protetto dalla retroguardia a tre formata da Vettori, Ferrari e Risaliti. A centrocampo Gargiulo perno centrale affiancato dalle mezzali Caponi e Spinozzi, mentre gli esterni dovrebbero essere Calcagni a destra e Posocco a sinistra. Infine il tandem d’attacco, che dovrebbe vedere in campo Pinzauti e Raffini. Mereu dovrebbe invece schierare l’Olbia secondo il modulo 4-3-1-2: Aresti in porta, Dametto e Iotti coppia centrale davanti a lui con Pisano terzino destro e Cotali a sinistra. A centrocampo il perno dovrebbe essere Muroni, affiancato dalle due mezzali Pennington e Feola, mentre qualche metro più avanti agirà il trequartista Murgia, in appoggio al tandem d’attacco che dovrebbe vedere in azione Ogunseye e Ragatzu.

QUOTE E PRONOSTICO

Pontedera Olbia ci riserva un pronostico abbastanza equilibrato, con poche differenze fra i tre segni, almeno stando alle quote proposte dall’agenzia di scommesse sportive Snai, la quale ci dice che la vittoria del Pontedera, identificata naturalmente dal segno 1, ha un valore di 2,40 mentre per il segno 2, che è associato al successo esterno dell’Olbia, siamo a una quota di 2,85. Un pochino più alta la quota per il pareggio: con il segno X infatti si arriva alla quota di 3,10.

