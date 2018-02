Probabili formazioni/ Benevento Napoli: quote, le ultime novità live (Serie A 23^ giornata)

Probabili formazioni Benevento Napoli: le quote e le novità live sulla partita del Vigorito. Sarri punta tutto sul solito undici, tra gli stregoni possibile esordio per Puggioni in porta

04 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Benevento Napoli, Serie A 23^ giornata (Foto LaPresse)

Benevento Napoli è il primo dei due posticipi previsti nella 23^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018: allo stadio Vigorito si gioca domenica 4 febbraio alle ore 20:45. La partita di andata era finita 6-0 per i partenopei che l’avevano di fatto chiusa in nemmeno un tempo: il derby campano di ritorno potrebbe avere un esito molto simile perchè, anche se nel frattempo gli stregoni hanno preso i primi punti e vinto due partite, restano nettamente ultimi in classifica mentre il Napoli non conosce soste, e continua a guidare la graduatoria avvicinando ogni turno che passa uno scudetto che sarebbe memorabile. Maurizio Sarri sa bene di non poter sbagliare alcunchè per tenere alle sue spalle la Juventus, ma intanto il vantaggio è suo; il Benevento ci proverà, ma realisticamente la sfida sembra segnata. Andiamo a vedere quali sono i ballottaggi ancora aperti nella testa dei due allenatori per questa partita dello stadio Vigorito e in che modo le due squadre potrebbero scendere in campo questa sera, studiando in maniera più dettagliata le probabili formazioni di Benevento Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Chiaramente non potevamo aspettarci quote equilibrate per una partita che vede il Napoli clamorosamente favorito al Vigorito: per l’agenzia di scommesse Snai il valore dato al segno 1, che identifica la vittoria del Benevento, è addirittura di 15,00 volte la posta ma resta da capire se davvero si possa pensare agli stregoni capaci di battere la capolista. Comunque, per il segno 2 associato alla vittoria esterna del Napoli la quota è di 1,18 mentre per il pareggio, per il quale dovrete giocare il segno X, il guadagno sarebbe pari a 7,00 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

I DUBBI DI DE ZERBI

Qualcosa doveva cambiare, qualcosa è cambiata: il Benevento che riparte a febbraio presenta alcuni giocatori nuovi, certo già visti nelle precedenti uscite. Alcuni di loro potrebbero essere in campo oggi: magari anche l’ultimo arrivato Puggioni, che contende il posto a Brignoli tra i pali. In difesa dovremmo vedere Billong (Andrea Costa non è al meglio), con Djimsiti e Venuti ad accompagnarlo; torna titolare D’Alessandro, che avrebbe anche potuto finire al Sassuolo se il Napoli avesse finito con il prendere Politano - e nelle ultime ore sarebbe stato testato anche dai partenopei. A sinistra invece giocherà il jolly Gaetano Letizia; probabile panchina per Sandro, mentre potrebbe giocare Djuricic che è in ballottaggio con Nicolas Viola per la maglia di mezzala “di qualità” (possiamo chiamarla così) anche se le caratteristiche sono certamente diverse. Cataldi sarà il metronomo della squadra, alla sua destra avrà Ledian Memushaj; davanti invece gioca Massimo Coda, che era stato relegato a panchinaro con poco spazio ma ha saputo sfruttare le sue occasioni e adesso è titolare a scapito di Iemmello, comunque disponibile in panchina e potenziale ingresso nel secondo tempo. A supportare l’azione dell’ex di Parma e Salernitana dovrebbe essere Guilherme.

LE SCELTE DI SARRI

La grande corsa a Politano non si è concretizzata: di fatto il Napoli non esce benissimo da questo calciomercato invernale, perchè anche Younes è sfumato (arriverà a giugno) e non è arrivato nemmeno Klaassen. In panchina non ci sono più Maksimovic e Giaccherini, ma i titolari danno ampie garanzie così come le prime alternative: potrebbe bastare questo per arrivare allo scudetto, anche perchè finora questa squadra ha fatto faville. Anche oggi la formazione non cambia: dovrebbe rientrare Raul Albiol al fianco di Koulibaly, ma resta l’unica modifica. Hysaj e Mario Rui sulle corsie laterali, Allan favorito su Zielinski nel ruolo di mezzala destra e capitan Hamsik che invece sarà impiegato sul centrosinistra, con Jorginho che come sempre sarà il playmaker. Le scelte si sono accorciate nel reparto avanzato, ma si attende il ritorno di Milik e all’occorrenza Rog, lo stesso Zielinski e magari Ounas sono sicuramente utilizzabili a partita in corso. I titolari invece non cambiano mai: Mertens, tornato al gol con grande regolarità, sarà il centravanti con Callejon che agirà alla sua destra e Lorenzo Insigne che naturalmente coprirà la corsia mancina nel tridente, vero e proprio punto di forza di una squadra che continua a sognare in grande e non intende fermarsi.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO NAPOLI: IL TABELLINO

BENEVENTO (3-5-1-1): Brignoli; Djimsiti, Billong, Venuti; D’Alessandro, Memushaj, Cataldi, N. Viola, G. Letizia; Guilherme; M. Coda

A disposizione: Puggioni, Tosca, Gyamfi, A. Costa, Lazaar, Del Pinto, Djuricic, Sandro, Lombardi, Brignola, Iemmello, Parigini

Allenatore: Roberto De Zerbi

Squalificati: Lucioni

Indisponibili: Antei

NAPOLI (4-3-3): Reina; Hysaj, Raul Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, L. Insigne

A disposizione: Sepe, Rafael C., Maggio, Tonelli, Chiriches, Zielinski, A. Diawara, Rog, Ounas

Allenatore: Maurizio Sarri

Squalificati: -

Indisponibili: Ghoulam, Milik

