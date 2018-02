Probabili formazioni/ Juventus Sassuolo: quote, le ultime novità live (Serie A 23^ giornata)

Probabili formazioni Juventus Sassuolo: le quote e le ultime novità live sulla partita dell'Allianz Stadium. Bianconeri in emergenza offensiva, negli emiliani Babacar pronto all'esordio

04 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Juventus Sassuolo, Serie A 23^ giornata (Foto LaPresse)

Juventus Sassuolo, per la 23^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018, va in scena alle ore 15:00 di domenica 4 febbraio. Reduci da sei vittorie consecutive, i bianconeri vogliono allungare la striscia e continuare a mettere pressione al Napoli nella corsa allo scudetto; in settimana la squadra di Massimiliano Allegri ha giocato in Coppa Italia contro l’Atalanta, l’allenatore non ha fatto turnover e dunque potrebbe farlo oggi. Tuttavia ha gli uomini contati in alcuni reparti; può approfittarne il Sassuolo, che ha cambiato qualcosa in sede di calciomercato e punta a prendersi se non altro un pareggio per continuare a muovere una classifica non brillante, ma che al momento vede la squadra di Beppe Iachini salda e con un buon margine da confermare sul terzultimo posto. Andiamo dunque studiare dettagliatamente quali sono le certezze e i dubbi aperti per i due allenatori a poche ore dalla partita dell’Allianz Stadium, analizzando in modo approfondito le probabili formazioni di Juventus Sassuolo.

QUOTE E PRONOSTICO

Secondo l’agenzia di scommesse Snai, la Juventus è chiaramente favorita per la partita dell’Allianz Stadium: il segno 1 identificativo della vittoria bianconera ha un valore di 1,22 mentre il segno 2, che dovrete giocare in caso di affermazione esterna del Sassuolo, vale ben 14,00 volte la posta. Come sempre il segno X identifica l’eventualità del pareggio: in questo caso il vostro guadagno sulla sfida di Serie A sarebbe pari a 6,00 volte la cifra che avrete deciso di investire e mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO

I DUBBI DI ALLEGRI

Fuori Dybala e Bernardeschi oltre a Cuadrado, recuperabile Douglas Costa: questo il borsino della Juventus nel suo reparto avanzato. Il brasiliano prova a stringere i denti: non dovesse farcela si potrebbe vedere un modulo diverso, vale a dire un rombo di centrocampo con Pjanic inserito alle spalle di due attaccanti (ovviamente Higuain e Mandzukic) con Bentancur o Marchisio schierati invece da vertice basso, confermando la presenza di Khedira e Matuidi sugli interni. Il piano alternativo prevede invece l’avanzamento di Alex Sandro nel tridente offensivo: è già successo in passato, e dunque l’ex Porto potrebbe davvero giocare in quella posizione (in caso contrario sembra destinato alla panchina, con Asamoah in vantaggio per il ruolo di terzino sinistro). Sicuramente ci saranno appunto Higuain e Mandzukic; in difesa anche Benatia non sta benissimo, e dunque Allegri deve valutare se rischiarlo o lasciarlo fuori anche in vista della Champions League. Chiellini ci sarà: al suo fianco si apre il testa a testa tra Barzagli e Rugani con il primo favorito, a destra Lichtsteiner e De Sciglio si contendono una maglia che dovrebbe essere appannaggio dello svizzero.

LE SCELTE DI IACHINI

Due le buone notizie per Iachini: Politano è rimasto grazie alla linea “dura” della società che non ha ceduto, e l’ultimo giorno di calciomercato è arrivato Babacar a titolo definitivo, con Falcinelli mandato in prestito alla Fiorentina. Il senegalese dovrebbe essere la prima punta titolare a scapito di un Matri le cui quotazioni sono in discesa; con lui nel tridente spazio al già citato Politano, che dovrà rispondere sul campo alla volontà frustrata di trasferirsi al Napoli, e Domenico Berardi che in passato sembrava essere vicino alla Juventus. Il resto della squadra non dovrebbe cambiare, se non per l’inserimento di Lemos al fianco di Acerbi (Goldaniga è squalificato); sulle fasce ci saranno Lirola, che è diventato tutto del Sassuolo in questa sessione di calciomercato, e Peluso che ha un passato nella Juventus targata Antonio Conte. Missiroli e Duncan rimangono favoriti per agire sulle mezzali, anche se in nome di un atteggiamento più offensivo potrebbe essere dato spazio alla versatilità di Ragusa; al centro dello schieramento agirà capitan Magnanelli. In panchina per il Sassuolo Rogério (n prestito dai bianconeri) e Cassata, che ha giocato nella Primavera della Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS SASSUOLO: IL TABELLINO

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic

A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Benatia, Alex Sandro, Marchisio, Bentancur, Sturaro

Allenatore: Massimiliano Allegri

Squalificati: -

Indisponibili: Howedes, Cuadrado, Bernardeschi, Dybala

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Lirola, Lemos, Acerbi, Peluso; Missiroli, Magnanelli, Duncan; D. Berardi, Babacar, Politano

A disposizione: Pegolo, Marson, Adjapong, Rogério, Dell’Orco, Mazzitelli, Sensi, Biondini, Cassata, N. Pierini, Matri, Ragusa

Allenatore: Giuseppe Iachini

Squalificati: Goldaniga

Indisponibili: Letschert

© Riproduzione Riservata.