Probabili formazioni/ Udinese Milan: quote, le ultime novità live (Serie A 23^ giornata)

Probabili formazioni Udinese Milan: le quote e le novità live sulla partita della Dacia Arena. Squalificato Samir tra i friulani, Gattuso ritrova Rodriguez e punta ancora su Cutrone

04 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Udinese Milan, Serie A 23^ giornata (Foto LaPresse)

Udinese Milan si gioca alla Dacia Arena con calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 4 febbraio: siamo nella quarta giornata del girone di ritorno in Serie A 2017-2018, e quella che si presenta oggi pomeriggio è una partita importante per la corsa all’Europa. Le due squadre infatti sono separate da due soli punti in classifica: il Milan è settimo con 34 avendo ripreso la sua marcia, ma l’Udinese sogna il sorpasso che la porterebbe ancora più vicina a un’incredibile qualificazione alle coppe (per quelle che erano le premesse estive). Per entrambe allora si tratta di un bel banco di prova: i friulani, che hanno già battuto l’Inter (a San Siro) possono dimostrare di valere anche più del’attuale posizione di classifica, mentre i rossoneri dopo il bel successo sulla Lazio vogliono continuare nella loro striscia vincente e far capire come la rosa costruita sia di livello, al netto di quanto successo in un girone di andata a singhiozzo. Vediamo subito in che modo le due squadre si potrebbero disporre sul terreno di gioco della Dacia Arena, e quali sono dubbi e certezze dei due allenatori nelle probabili formazioni di Udinese Milan.

QUOTE E PRONOSTICO

Milan favorito alla Dacia Arena, anche se le quote che regolano questa partita di Serie A presentano una situazione comunque equilibrata: quelle proposte dall’agenzia di scommesse Snai per esempio riportano un 2,25 sul segno 2 che identifica la vittoria dei rossoneri, mentre per l’affermazione interna dell’Udinese - segno 1 - il valore che viene dato è 3,30. Sarà sempre di 3,30 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto il guadagno per il pareggio, per il quale come sempre dovrete giocare il segno X.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN

LE SCELTE DI ODDO

La principale scelta che deve operare Massimo Oddo - un ex: con il Milan ha vinto la Champions League - riguarda il centrocampo: si profila un’altra esclusione per Barak (7 gol in questo campionato, di cui rappresenta sicuramente una rivelazione) perchè l’importanza tattica rivestita da Behrami non può essere sottovalutata, dunque insieme allo svizzero potrebbe esserci ancora Jankto che ha ottimi tempi di inserimento. Sia come sia si prospetta un ballottaggio tra i due giocatori della Repubblica Ceca, a meno che ovviamente non si decida di giocare con Behrami da perno tattico in mezzo a entrambi, lasciando in panchina un Fofana che altrimenti sarebbe il playmaker. In difesa torna Angella, che dovrebbe essere titolare al fianco di Danilo con Nuytinck a completare il reparto; Stryger Larsen alza la sua posizione ed è in ballottaggio con Widmer e il nuovo arrivato Zampano, che potrebbe comunque essere impiegato a sinistra visto che Giuseppe Pezzella non è al meglio della condizione. Davanti le scelte di Oddo dovrebbero premiare i soliti noti: Lasagna prima punta con De Paul a supporto, dunque dovrebbe iniziare dalla panchina Maxi Lopez che è l’altro ex di questa partita.

I DUBBI DI GATTUSO

Gennaro Gattuso deve valutare la condizione di alcuni suoi giocatori dopo la partita di Coppa Italia; in difesa dovrebbero cambiare entrambi gli esterni, con Calabria impiegato a destra e Ricardo Rodriguez che torna dalla squalifica e si riprende la corsia mancina (se le sue condizioni glielo permetteranno: preallertato Antonelli, oppure Abate con Calabria dirottato a sinistra). Spazio a Bonucci e Alessio Romagnoli in mezzo, dunque qui non si cambia; a centrocampo l’esclusione dalla formazione di mercoledì dovrebbe essere una sola, quella di Locatelli che lascia il posto a Bonaventura, nuovamente impiegato come interno di sinistra al fianco di Lucas Biglia. L’argentino è in vantaggio su Montolivo, Kessie è quasi certo del posto; restano allora i dubbi aperti sul tridente offensivo, almeno per quanto riguarda la prima punta. Cutrone, che ha vissuto una settimana difficile dopo il gol con il braccio - è stata chiesta la prova tv ma si è deciso di non squalificarlo - è in vantaggio sia su Kalinic che su André Silva, la sensazione è che il portoghese tornerà utile soprattutto quando riprenderanno le partite di Europa League. Suso sarà sicuramente sulla destra, dall’altra parte invece favorito Calhanoglu che deve riscattare l’incredibile errore a porta vuota in Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE MILAN: IL TABELLINO

UDINESE (3-5-1-1): Bizzarri; Angella, Danilo, Nuytinck; Stryger Larsen, Behrami, Fofana, Jankto, Giu. Pezzella; De Paul; Lasagna

A disposizione: Scuffet, Borsellini, F. Zampano, Widmer, Barak, Hallfredsson, Balic, Ingelsson, Perica, Maxi Lopez

Allenatore: Massimo Oddo

Squalificati: Samir

Indisponibili: Alì Adnan

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, A. Romagnoli, Ri. Rodriguez; Kessie, Lucas Biglia, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu

A disposizione: Storari, An. Donnarumma, Abate, Musacchio, C. Zapata, Antonelli, Locatelli, Montolivo, Borini, Kalinic, André Silva

Allenatore: Gennaro Gattuso

Squalificati: -

Indisponibili: A. Conti

