Probabili formazioni/ Verona Roma: quote, le ultime novità live (Serie A 23^ giornata)

Probabili formazioni Verona Roma: le quote e le novità live sulla partita del Bentegodi. I giallorossi sono ancora senza Schick e Gonalons, squalificato Moise Kean tra gli scaligeri

04 febbraio 2018 Claudio Franceschini

Probabili formazioni Verona Roma, Serie A 23^ giornata (Foto LaPresse)

Verona Roma rappresenta il lunch match nella 23^ giornata della Serie A 2017-2018: domenica 4 febbraio alle ore 12:30 le due squadre si incrociano allo stadio Bentegodi in una partita nella quale gli ospiti sono largamente favoriti, ma non possono prendere la vittoria come scontata. La Roma infatti sta faticando parecchio dopo un ottimo avvio di stagione: attualmente quinta in classifica, ha perso contatto dalle prime e ora deve risalire la corrente per riprendersi la qualificazione in Champions League, ma non vince da tempo e nelle due partite ravvicinate contro la Sampdoria ha preso un solo punto. Il Verona invece arriva dal fantastico 4-1 di Firenze: è rimasto penultimo, ma ha guadagnato punti su tutte le concorrenti per la salvezza e dunque esce rafforzato dall’ultima giornata, sapendo che ora la salvezza potrebbe essere maggiormente alla portata. Aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco, andiamo a vedere in che modo i due allenatori potrebbero disporle oggi, analizzando in maniera approfondita le probabili formazioni di Verona Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Non ci aspettavamo un pronostico diverso da quello che dava la Roma per favorita, e infatti le varie agenzie di scommesse sono concordi su questo; secondo i bookmaker della Snai la quota sul segno 2, che dovete giocare per la vittoria dei giallorossi, vale 1,45. Siamo invece a una quota di 7,00 - dunque la distanza c’è, ed è anche netta - per il segno 1 sul successo del Verona; per l’eventualità del pareggio dovete puntare sul segno X e, in questo caso, il vostro guadagno sulla partita del Bentegodi sarebbe di 4,50 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA

LE NOVITA’ DI PECCHIA

Calciomercato importante in casa Verona: hanno salutato Bruno Zuculini, Bessa e Pazzini ma nel contempo sono arrivati giocatori che si erano fatti notare la scorsa domenica. Come Vukovic, in gol all’esordio: ancora una volta sarà schierato difensore centrale al fianco di Antonio Caracciolo, mentre sulle corsie agiranno Alex Ferrari e Fares. Bruno Petkovic è diventato la nuova prima punta, almeno oggi: non ci sarà Kean squalificato e dunque tocca a lui, con l’altro acquisto di gennaio che è Ryder Matos e giocherà a sinistra nel tridente, avendo in Verde il possibile esterno destro. Dalla Premier League è poi arrivato Rolando Aarons: giamaicano di passaporto inglese, se ne parla benissimo e Fabio Pecchia potrebbe inserirlo già oggi dal primo minuto, anche se ha pochi allenamenti nelle gambe e non è ancora inserito negli schemi della rosa. A centrocampo si prosegue con la “vecchia guardia”: il posto di Bruno Zuculini dovrebbe prenderlo Buchel, sul centrodestra viene confermato Romulo mentre dall’altra parte è ballottaggio tra Valoti e Fossati, al momento resta difficile stabilire chi dei due potrebbe iniziare la partita (senza dimenticarsi di Calvano, che resta la terza opzione).

LE SCELTE DI DI FRANCESCO

Monchi ha sfoltito la rosa: salutati anche Emerson Palmieri e Hector Moreno, le scelte in difesa sono ora ridotte all’osso ma è stato trattenuto Dzeko, che almeno fino a giugno sarà il centravanti titolare della Roma e anche oggi si prende il posto al centro del tridente. Sia El Shaarawy che Perotti hanno recuperato: saranno dunque loro ad affiancare il bosniaco nel reparto offensivo, che in panchina conterà su Defrel e sul giovane Antonucci ma non su Schick, ancora una volta costretto ai box in una stagione che per lui si sta rivelando davvero sfortunata. A centrocampo il balottaggio riguarda De Rossi e Strootman: potrebbe essere ancora l’olandese a giocare come playmaker, in questo caso ovviamente Lorenzo Pellegrini sarebbe sicuro del posto sulla mezzala con Nainggolan schierato dall’altra parte. In difesa si rivede Fazio: l’argentino sfila la maglia di centrale a Juan Jesus e farà coppia con Manolas, mentre a destra avremo Florenzi e a sinistra Kolarov. Jonathan Silva è stato presentato giovedì, ma non è disponibile per questa partita: Eusebio Di Francesco spera di riaverlo per la prossima, verosimilmente l’argentino (che non gioca da metà novembre) potrebbe rivedersi contro Udinese o addirittura Milan.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA: IL TABELLINO

VERONA (4-3-3): Nicolas; A. Ferrari, Ant. Caracciolo, Vukovic, Fares; Romulo, Buchel, Valoti; Verde, B. Petkovic, Matos

A disposizione: Silvestri, Heurtaux, Boldor, Souprayen, Bearzotti, Calvano, Zaccagni, F. Zuculini, Fossati, Aarons, Laner, Lee Seung-Woo

Allenatore: Fabio Pecchia

Squalificati: Kean

Indisponibili: Brosco, Cerci

ROMA (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Lo. Pellegrini, Strootman, Nainggolan; El Shaarawy, Dzeko, Perotti

A disposizione: Skorupski, Lobont, Bruno Peres, Juan Jesus, Gerson, Cengiz Under, Defrel, Antonucci

Allenatore: Eusebio Di Francesco

Squalificati: -

Indisponibili: Karsdorp, Jonathan Silva, Gonalons, Schick, De Rossi

