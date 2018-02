Pronostico Benevento-Napoli/ Il punto di Giuseppe Bruscolotti (esclusiva)

Pronostico Benevento Napoli: intervista esclusiva a Giuseppe Bruscolotti per il match tutto campano atteso al Vigorito. Azzurri favoriti dichiarati, ma gli stregoni sognano l'impresa.

04 febbraio 2018 INT. Giuseppe Bruscolotti

Pronostico Benevento Napoli (LaPresse)

Benevento-Napoli sarà il posticipo serale della 23^ giornata della Serie A: fischio d'inizio quindi programmato oggi al Ciro Vigorito alle ore 20.45. La squadra di De Zerbi certo sogna l'impresa per entrare nella storia e rilanciarsi nella lotta per la salvezza, ma di fronte avrà la capolista guidata da Maurizio Sarri, ben decisa a regalare ai suoi tifosi il sogno scudetto. Partendo dal bel 3-1 firmato al San Paolo contro il Bologna di Donadoni ovviamente la squadra campana parte oggi da favorita ideale. Sarà quindi un vero e proprio scontro testa coda nella classifica del massimo campionato italiano .Per presentare questo match per la Serie A abbiamo sentito una bandiera del Napoli di tutti i tempi, Giuseppe Bruscolotti: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Che partita sarà? Sulla carta dovrebbe essere una partita favorevole al Napoli, che non dovrebbe fare fatica ad imporsi in quest'incontro. Il Benevento è proprio inferiore per la qualità tecnica della sua squadra.

Che Benevento si aspetta? Il Benevento ovviamente tenterà di fare di tutto per mettere in difficoltà il Napoli, di fare bella figura. Mi sembra però difficile che possa ottenere un risultato positivo!

La squadra di De Zerbi sembra ormai rassegnato alla B? Diciamo che sta pagando il salto di categoria, la tanta inesperienza. In ogni caso hanno fatto anche qualche acquisto al calciomercato invernale, tenteranno a tutti i costi quindi di salvarsi. Vorrebbero ripetere l'impresa del Crotone della scorsa stagione.

Derby campano: potrebbe succedere qualcosa d'imprevisto? Non penso il Napoli mi sembra troppo superiore per non vincere quest'incontro. Non credo che possa cambiare nulla.

Che Napoli si aspetta? Un Napoli motivato, concentrato pronto a tornare da Benevento con i tre punti. Sarà un po' anche come giocare in caso per i tanti tifosi azzurri presenti al Vigorito.

Crede che la formazione di Sarri possa snobbare quest'incontro? La posta in palio a questo punto della stagione è troppo alta, la voglia e la possibilità di vincere lo scudetto c'è. Il Napoli andrà in campo senza snobbare questo derby.

Un po' di turnover nel Napoli? Magari vedremo come andranno gli allenamenti durante la settimana, poi Sarri farà le sue scelte.

Chiriches potrebbe giocare al posto di Albiol? Può darsi se Albiol non recuperasse potrebbe succedere. In ogni caso chiunque giocherà tra l'uno o l'altro giocatore cambierà poco nel Napoli.

Il suo pronostico su quest'incontro. Dico Napoli, il successo non dovrebbe sfuggirgli.

(Franco Vittadini)

