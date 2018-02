Reggina-Fondi/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Reggina-Fondi: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live. Allo stadio Granillo i pontini provano a ripartire dopo l'esonero di Mattei.

04 febbraio 2018 Stefano Belli

Diretta Reggina-Fondi, LaPresse

Reggina-Fondi, diretta dal signor Gariglio di Pinerolo, domenica 4 febbraio 2017 alle ore 14.30, sarà una delle partite che apriranno il programma della ventiquattresima giornata del campionato di Serie C nel girone C. In classifica Reggina e Fondi sono separate solamente da tre punti, a quota venticinque i calabresi e a quota ventidue i rossoblu. Che hanno visto esonerato il tecnico Mattei, sostituito da Sanderra, dopo aver ottenuto solamente un punto nelle ultime quattro partite disputate in campionato. Una striscia che aveva frenato la risalita dei rossoblu dai bassifondi della classifica, dopo la falsa partenza con Giuseppe Giannini in panchina.

La Reggina a sua volta ha vissuto un periodo di crisi molto profondo che è stato arginato proprio dagli ultimi risultati, con due vittorie contro Catanzaro in trasferta e Paganese in casa e un altro prezioso punto strappato sul campo del Matera nelle ultime tre partite disputate dagli amaranto. Qualche piccolo miglioramento anche sotto porta, anche se l'attacco resta il problema atavico di una Reggina andata a segno finora solo diciassette volte in campionato, secondo peggior attacco del girone C di Serie C dopo quello del fanalino di coda, l'Akragas. Il pesante zero a tre in casa del Siracusa ha invece messo a nudo dei problemi difensivi che il Fondi spera ora di risolvere per credere nella salvezza.

STREAMING VIDEO E TV, DOVE VEDERE LA PARTITA

Non sarà prevista diretta tv dell'incontro Reggina Fondi, ma solo la diretta streaming video via internet del match fruibile da tutti gli abbonati, o da coloro che acquisteranno l'evento singolo, al sito elevensports.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI REGGINA FONDI

Le probabili formazioni della sfida allo stadio Granillo di Reggio Calabria. I padroni di casa della Reggina giocheranno con Cucchietti in porta e una difesa a tre schierata con Pasqualoni, Laezza e Ferrani. A centrocampo Marino, Fortunato e Castiglia si muoveranno per vie centrali, emntre il montenegrino Hadziosmanovic e Armeno saranno gli esterni laterali, rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra. In attacco, al fianco di Sparacello (in gol per gli amaranto nell'ultima trasferta di Matera) giocherà Bianchimano. Risponderà il Fondi con l'estremo difensore Elezaj alle spalle di Paparusso schierato in posizione di terzino destro, Ghinassi in posizione di terzino sinistro mentre Galasso e Vastola saranno i due centrali della retroguardia. A centrocampo, terzetto titolare composto da De Martino, Ricciardi e Quaini, mentre Lazzari e Addessi saranno avanzati come trequartisti di supporto all'unica punta di ruolo, Mastropietro.

LA CHIAVE TATTICA E I PRECEDENTI

Per la Reggina, squadra schierata con il 3-5-2 mentre lo schieramento tattico del Fondi sarà un 4-3-2-1 ad 'albero di Natale'. Nel match d'andata la Reggina si è imposta allo stadio Purificato di Fondi di misura, vittoria per uno a zero firmata da una rete di Marino al quarto d'ora del secondo tempo. L'ultimo precedente a Fondi tra le due squadre, datato 28 agosto 2016, ha fatto registrare una vittoria dei laziali per tre a uno, con gol di Calderini, Albadoro su rigore e D'Agostino e rete della bandiera dei calabresi firmata da Gianola.

QUOTE E SCOMMESSE

Le quote delle agenzie di scommesse sul match privilegiano con moderazione l'eventualità di un'affermazione interna degli amaranto, quotata 2.25 da Betclic mentre Unibet offre a un moltiplicatore di 3.00 l'eventuale risultato di parità e Bwin alza fino a 3.10 la quota per la vittoria esterna dei pontini. Per Bet365, over 2.5 quotato 2.60 e under 2.5 quotato 1.47.

